El 16 de febrero de 1995 se estrenaba en la Argentina una de las mejores películas de la historia: acá se llamó Tiempos violentos, pero mejor nombrarla por su título original, Pulp Fiction. Este jueves, 27 años después, la obra maestra de Quentin Tarantino vuelve a los cines argentinos en copias remasterizadas.

Detrás de esta película icónica, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y del Oscar a mejor guion original -increíblemente el único que se llevó de los siete a los que aspiraba, en un año en que la gran vencedora fue Forrest Gump-, hay miles de historias. Samuel L. Jackson, que interpretó al matón místico Jules Winnfield, acaba de revelar una nueva.

En realidad, para ser más precisos hay que decir que el actor se refirió a su relación con Tarantino, con quien lleva tres décadas de una amistad que empezó justamente en el rodaje de Pulp Fiction. El vínculo podría haber comenzado antes, pero Jackson no logró ser elegido en el casting de Perros de la calle.



John Travolta y Samuel Jackson protagonizan Pulp Fiction, un hito en la carrera de Quentin Tarantino, estrenado en 1995 en la Argentina.

Dos tipos terribles

En un reciente episodio del podcast Happy Sad Confused, recordó cómo perdió el papel a manos de un actor desconocido y lo atribuyó al mal desempeño de las personas con las que audicionó, de quienes dijo que “eran terribles”.

En otro podcast (The Jess Cagle, de Sirius XM) reveló la identidad de esos dos individuos con los que leyó su papel: nada menos que el propio Tarantino y Lawrence Bender, su histórico productor.

“La primera vez que vi a Quentin fue para Perros de la calle, él era una de las personas que leía conmigo, él y Lawrence Bender, el productor. Se suponía que debía audicionar con Harvey Keitel y Tim Roth, pero aparecieron estos dos tipos y pensé: ‘¿Quién demonios son estos tipos?’ Además, eran horribles”, recordó.



Samuel Jackson y John Travolta en Pulp Fiction.

“Salí de esa audición pensando ‘sé que no voy a conseguir este trabajo, esos tipos daban asco, ¿quiénes carajo eran?’ No tenía idea de quiénes eran”.

¿Una Perros de la calle afroamericana?

El papel al que aspiraba Jackson era el de un tal Holdaway, un experimentado policía encubierto que ayuda al Sr. Orange de Tim Roth a convencer a los ladrones de que él era uno de ellos. Finalmente, ese rol fue a parar a manos de Randy Brooks, otro actor afroamericano, que luego tuvo una carrera mediocre.

El año pasado, Tarantino contó que le había dado vueltas a la idea de llevar a escena una versión de Perros de la calle interpretada por un elenco completamente negro. Seguramente, esta vez Jackson tendría un lugar en el reparto.

Escena borrada de Pulp Fiction

Más adelante en la entrevista, Jackson habla sobre Pulp Fiction y cómo Tarantino le dijo durante una proyección de Perros de la calle en el Festival de Sundance, que había escrito el icónico papel de Jules para él. Jackson no estaba realmente seguro de creerle, pero muy poco después de esa conversación le llegó el guion.



Vincent (John Travolta) y Jules (Samuel L. Jackson) en la escena del restaurante.

“Él me dijo: ‘No te preocupes, estoy escribiendo algo para vos…’ Más o menos un mes después, me llegó por correo Pulp Fiction“, recordó. Jackson también señaló que el guion original de Pulp Fiction tenía muchos elementos que finalmente no estuvieron en la película.

Esto incluye una violenta secuencia de ensueño en la escena del restaurante, aquella en la que los personajes de Tim Roth y Amanda Plummer deciden robar a los clientes del lugar y descubren que Jules lleva algo extremadamente valioso (y brillante) en un maletín.

Jules los convence con calma de que se centren en lo que hay en su billetera y soluciona la situación de acuerdo a sus recientemente adquiridos nuevos valores de hombre de paz y no violencia. En la versión alternativa, que no llegó a la pantalla, Jules se imaginaba cómo su antiguo yo habría lidiado con esas dos armas clavadas en su cara.

“En el restaurante, cuando Tim Roth me pide que abra ese maletín, lo hago y le disparo en la cara. Y le disparo a Honey Bunny. Cuando abro los ojos, todavía están ahí, porque eso es lo que habría hecho Jules antes de que hubiera hecho su transición”, explicó Jackson.

