Con las noticias de la sorpresiva consagración de Taylor Fritz sobre Rafael Nadal en Indian Wells y el regreso de Novak Djokovic a lo más alto del ranking aún dando vueltas en el aire, el circuito ATP comenzó a palpitar el Masters 1000 de Miami, que se pondrá en marcha el miércoles en el Hard Rock Stadium, casa habitual de los Miami Dolphins de la NFL. Este lunes se realizó el sorteo del cuadro principal y el azar no fue nada benévolo con los argentinos, que tendrán caminos difíciles sobre el cemento del certamen estadounidense.

De los siete representantes nacionales que ya tienen asegurada su presencia en el torneo, quien enfrenta un escenario más complicado es Federico Delbonis. El azuleño, de 31 años y 36° del ranking, debutará ante el escocés Andy Murray, uno de los invitados de la organización.

El ex número uno del mundo, hoy ubicado en el 85° escalón, sigue trabajando para volver a la elite tras dos temporadas marcadas por varias lesiones y, aunque no está aún en su mejor nivel, es siempre un rival peligroso. Así lo demostró, por ejemplo, la semana pasada en Indian Wells, donde celebró su 700ª victoria en Masters 1000.



Delbonis debutará con Murray y, de ganar, se cruzará luego con Medvedev. Foto AP Photo/Bruna Prado)

Será el segundo enfrentamiento entre Delbonis y Murray. El argentino se llevó el único duelo previo, en la tercera ronda de Indian Wells 2016, cuando el europeo era número dos del mundo y él, 53°.

Si el azuleño -que viene de caer en el debut en el desierto californiano ante Nick Kyrgios y tiene la semifinal de Buenos Aires como su mejor resultado de este año- se mete en la segunda ronda, lo espera un rival aún más duro: el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo y máximo favorito.

Diego Schwartzman, 15° del mundo, quedará libre en la primera ronda y espera en la segunda al francés Richard Gasquet (81°) o a un jugador proveniente de la clasificación, en la que sigue en carrera Nicolás Kicker y ya se despidió Thiago Tirante.

En el horizonte del Peque, 13° preclasificado, aparece el italiano Lorenzo Sonego (19°) como posible rival de tercera ronda y el alemán Alexander Zverev, cuarto del ranking y segundo favorito, como el cruce lógico de octavos.

Federico Coria, 60° de la clasificación, arrancará ante el estadounidense Jenson Brooksby (39° y 21 años), que llega con la confianza en alto tras un buen paso por el Masters californiano, donde llegó a octavos de final y se anotó una victoria ante Stefanos Tsitsipas (5°). El ganador de ese duelo se cruzará luego con el georgiano Nikoloz Basilashvili, 18° preclasificado.

En tanto, Sebastián Báez, 66° y una de las mejores apariciones del tenis argentino de los últimos tiempos, debutará ante el polaco Kamil Majchrzak (75°) y luego podría enfrentar al español Roberto Bautista Agut, 15° cabeza de serie.

Báez tuvo una gran gira sudamericana de polvo de ladrillo (fue finalista en Santiago de Chile), pero no arrancó bien sobre canchas duras (derrota en las primeras rondas de Indian Wells frente a Kyrgios y el Challenger de Phoenix), y quiere revertir su flojo momento.



Sebasitán Báez perdió en su debut en Indian Wells ante Kyrgios. Foto Instagram @sebastianbaez1

Facundo Bagnis pondrá primera ante un rival que le ganó hace poco el único encuentro que disputaron en el pasado, el sudafricano Lloyd Harris (44°), ante el que perdió en la segunda ronda del primer Masters 1000 de la temporada. Si se puede vengar, el rosarino (104°) se cruzará en segunda ronda con el canadiense Denis Shapovalov, 12° preclasificado.

La lista de argentinos en Miami la completan los hermanos Cerúndolo. Francisco, 103° del ranking, arrancará ante el neerlandés Tallon Griekspoor (57°) y podría cruzarse en segunda ronda con el estadounidense Reilly Opelka (16° preclasificado), uno de los mejores sacadores del circuito, y en tercera, con el francés Gael Monfils, vencedor de Medvedev en el desierto californiano.

Y Juan Manuel, 122°, se medirá en su debut con el serbio Dusan Lajovic (46°). Al ganador de ese choque lo espera en la segunda ronda el italiano Matteo Berrettini, cuarto favorito.

Dos grandes ausentes

Miami tendrá dos grandes ausentes, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El serbio se perderá el torneo porque al no estar vacunado, no pudo ingresar a Estados Unidos. Ya le había pasado algo similar con el Australian Open, que no pudo jugar tras un polémico ida y vuelta con el gobierno de ese país, que terminó por cancelarle la visa. Y también en Indian Wells, del que se bajó a último momento. A pesar de su inactividad -este año jugó solo Dubai (perdió en cuartos-, Nole volvió este lunes al primer lugar del ranking, que le había robado hace dos semanas Medvedev.

La otra baja será el mallorquín, quien ya había avisado hace unas semanas que no se presentará en el torneo de Florida para darle un descanso a su pie izquierdo, en el que sufre una lesión crónica desde 2005. El español, igual, sumó una nueva preocupación durante la final del Masters del desierto californiano que perdió el domingo con Fritz.

Es que tras el partido, en el que se lo vio luchar con una molestia física en la zona pectoral, contó que tenía un problema para respirar. “Es como si tuviera una aguja adentro. Es doloroso y muy incómodo”, aseguró quien con la derrota cortó una racha de victorias consecutivas en el arranque de esta temporada, que quedó en 20. Rafa volverá en la temporada de canchas lentas.

Sin dos de los mejores de todos los tiempos, la lista de favoritos de Miami la encabezan Medvedev y Zverev y el top 10 lo completan Tsitsipas (3°), Berrettini (4°), el ruso Andrey Rublev (5°), el noruego Casper Ruud (6°), el canadiense Felix Auger Aliassime (7°), el polaco Hubert Hurkacz (8°), el italiano Jannik Sinner (9°) y el británico Cameron Norrie (10°).

Mirá también