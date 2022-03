Los actores se vieron por primera vez en 1996, cuando participaron de la recordada tira “Verdad consecuencia”. La relación comenzó dos años más tarde, cuando volvieron a encontrarse en una obra de teatro.

En 2004 decidieron casarse, y en 2011 adoptaron a las hermanitas que sufren de problemas madurativos. Lo llamativo fue que Inés decidió dar un paso al costado y se bajó de la actuación. Por años dio cursos de actuación y se dedicó de lleno al cuidado de las nenas, hasta 2013.





Así fue como Fabián Vena anunció la separación en las redes: “Ante posibles trascendidos que pudieran prestarse a malos entendidos o tergiversaciones, me permito comunicar que tanto mi representado como la Sra. Inés Estévez han tomado meses atrás la determinación de disolver el matrimonio, de común acuerdo y en los mejores términos. Mantienen entre sí una excelente relación de amistad”.

Pero, trascendió que la ruptura no fue en buenos términos, para nada. Inés Estevez se encargó de contarlo dos años más tarde: “Si uno se separa, se separa porque las cosas dejaron de funcionar, y en general soy una persona que tiende a proponer una amistad… pero nunca la logro. Creo que con eso te contesto”.

Estévez le sacó en cara, por medio de las redes, que las cosas con Fabián eran muy frías y casi no conocía a su nueva mujer, Paula Morales, con la que fue papá de Valentino. “Es una pena, me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, comentó en una historia de Instagram.