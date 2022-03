Un perro fue abandonado por sus dueños luego de que estos lo vieran teniendo “sexo” con otro perro macho. Su mascota, de entre 4 y 5 años, quedó en un refugio de Carolina del Norte, Estados Unidos, a la espera de que una familia lo adopte.

Según WCCB, los rescatistas de los Servicios de Protección de Animales del Condado de Stanly, ubicado en Albemarl, refugio en el que dejaron a Fezco, afirman que el perro fue abandonado porque sus dueños temían que fuera “homosexual”.

Dijeron que la familia del cuadrúpedo quedó horrorizada cuando vio a Fezco “montando” a otro perro macho. Ahora, el “amigable” animal -así lo definieron- está esperando a que alguien llame por teléfono o se comunique con el refugio a través del sitio oficial de Facebook.



Fezco (izquierda) fue abandonado porque lo vieron “montado” a otro perro. Foto: WCCB

¿Perros ‘homosexuales’?

La veterinaria Karina Guerrero, especialista en conducta social canina y felina, explicó a El Comercio que existen dos causas principales por las cuales los perros se “montan” y destacó que en ninguna de ellas hay penetración.

Estas conductas obedecen, según la profesional, a “una suerte de curiosidad o imitación” o a un comportamiento de dominación.

Volker Sommer, antropólogo evolucionista de la Universidad College London, opina lo contrario a Guerrero.



El refugio pidió a quienes quieran tener a Fezco en su casa que llamen o manden mensajes por Facebook.

“Una forma de tratar de explicar la sexualidad entre ejemplares del mismo sexo es decir: ‘eso no es sexo, solo es comportamiento dominante. Un macho está montando a otro solo para demostrar su superioridad’, pero ese no es el caso”, sentenció Sommer en una nota con Daily Mail.

“Explicar el componente sexual más allá de las interacciones sexuales es un tema ya tratado. No hay una categoría en la naturaleza que sea social o sexual. Hay muchas variaciones, y por eso, decir que no es sexo, sino algo social, solo dice más de tus creencias. No estás dispuesto a permitir que animales no humanos tengan sexo homosexual”, agregó el experto.

Por otro lado, el especialista David Menor dejó en claro a ABC que es un error llamar a un perro “homosexual”: “Aunque se han observado y descrito comportamientos dirigidos hacia individuos del mismo sexo en muchas especies, y entre ellas los perros, homosexualidad es un término que no se usa en el ámbito de la Etología ya que sería antropomorfizar un comportamiento animal”.



El perro tiene entre 4 y 5 años y es muy “amigable”.

Vale mencionar que en Reino Unido se viralizó hace más de dos años un documental del canal 4 titulado Mi perro gay y otros animales, en donde el experto Leon Towers se deja ver analizando supuestas conductas homosexuales en los peludos.

En el documental se analizan los casos de Norman y Franco y de Pugly y Nelly. En cuanto a los primeros, su dueño quiso saber qué opinaba Towers al respecto de que Franco siempre que está junto a Norman se emociona.

Para comprobar si se trataba de una situación ¿afectiva?, el especialista acercó a Norman y a Franco al lado de una perra en celo para ver cómo reaccionaban. El primero se subió encima de la perra y el segundo la olió, se fue y se sentó en su sofá.

Por el lado de Pugly y Nelly, ambas fueron “analizadas” por la psicoterapeuta Rebeccah Baylis y la profesional llegó a la conclusión de que se trata de un caso común de un par de animales que forjaron un vínculo muy fuerte.