Foto NA.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, advirtió que la “codicia y la especulación” en el aumento de los precios de los son “inaceptables”, y que continuarán las medidas gubernamentales con el objetivo de reducir la inflación.



“Lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas es que en algunos casos, con ese famoso `por las dudas´ de algunos sectores de la Argentina, ha habido una remarcación de precios que no se condice absolutamente con nada, ni con la guerra que está sucediendo en Europa ni con el aumento de algunos costos en la Argentina”, aseveró Cerruti en diálogo con Radio 10.



Al respecto, la vocera señaló que “el presidente (Alberto Fernández) le indicó a los ministros de ser implacables con los que buscan especular y sacar renta extraordinaria en este momento”.



“La codicia o la especulación en cualquier época y tiempo es algo inaceptable en un momento de guerra internacional y de crisis económica en la Argentina, y casi diría que es un acto criminal”, subrayó.



Por su parte, la funcionaria anticipó que “van a seguir las medidas” para “controlar los precios y minimizar su impacto en los salarios”.



“La Secretaría de Comercio y la AFIP están yendo a controlar los comercios y se está discutiendo con el sector de las verduras y hortalizas como hacer para retrotraer los precios porque el precio de la lechuga y el tomate, como todos sabemos, es imposible pagarlo”, indicó Cerruti.



En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior definirá qué productos de una canasta de alimentos deberán volver a los precios que tenían entre el 8 y el 10 de marzo último, decisión que será comunicada a ultima hora luego de una serie de reuniones con supermercadistas y productores de alimentos.



Por otro lado, la intención del Gobierno, de acuerdo con Cerruti, es “convocar a los distintos sectores”.



“Nos vamos a sentar para un plan y un compromiso para que la Argentina pueda salir delante de esta situación”, expresó la portavoz gubernamental, aunque advirtió que si no se alcanza un acuerdo con los precios, “habrá Ley de Abastecimiento”.



“Si suben las jubilaciones, el salario mínimo y hay buenas paritarias y después en el supermercado no alcanza, no sirve de nada”, afirmó.



Si bien Cerruti explicó que la “inflación no empezó ahora ni es un producto solamente de lo que está sucediendo en Europa”, y que la Argentina posee una “situación estructural” respecto de la problemática, indicó que la suba de los precios internacionales de las commodities están presionando a los precios.



“Es cierto que ya llegaron a la Argentina los coletazos de esa guerra ya que tanto Ucrania como Rusia concentran el 28% del trigo mundial y no sólo eso, sino que Rusia concentra la producción de fertilizante con lo que los productores de otros países no pueden plantar, y se va produciendo un circulo que hace que ya haya advertencias de Naciones Unidas sobre cómo va a crecer la inflación en todo el mundo”, sostuvo la vocera.



Tras lo cual, recordó que “en Europa había 2 puntos de inflación y ahora 6, con lo cual triplicaron la inflación”.



Por último, Cerruti destacó que en 2021 “el crecimiento económico fue de diez puntos y se generaron 400.000 empleos registrados llevando el desempleo a menos de lo que estaba en 2018”, y enfatizó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “era imprescindible cerrarlo para una cantidad de cuestiones, entre otras, combatir la inflación porque se necesita estabilizar la situación macroeconómica para eso”.