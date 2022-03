Entre las conmemoraciones que tienen lugar el 22 de marzo, se destaca el Día Mundial del Agua, creado en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y se celebró por primera vez en 1993. Luego, a esta efeméride se le sumaron eventos anuales como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua o el Decenio “Agua y Desarrollo Sostenible”.

Según la web oficial de las Naciones Unidas, el “Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial; a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable”.

Además, agrega que “esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030”.

Para esta edición, el Día Mundial del Agua hace énfasis en las aguas subterráneas y la importancia que tienen para alimentar a los manantiales y ríos, entre otras cosas, y para las zonas áridas, las cuales dependen por completo de este recurso. “Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento”.



En el terreno artístico, en 1963 Los Beatles lanzaron su primer álbum “Please Please Me” tras los éxitos de sus primeros cuatro sencillos. Para completar el disco, la banda británica conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tuvo que agregar diez canciones, ya que los discos en Reino Unido generalmente contenían siete canciones en cada cara.

El álbum, compuesto por McCartney y Lennon, estuvo integrado por 14 canciones en total: I Saw Her Standing There, Misery, Anna, Chains, Boys, Ask Me Why, Please Please Me, Love Me Do, P.S I Love You, Baby It´s You, Do You Want to Know a Secret, A Taste of Honey, There´s a Place y Twist and Shout. Asimismo, en 2003, la revista Rolling Stone posicionó “Please Please Me” en el puesto 39 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.



