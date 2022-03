Frente de Todos. Foto: NA.

La interna del oficialismo se expresa no solo en los funcionarios de Gobierno, los protagonistas de la crisis, sino también en las calles. A días del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, las fuerzas que componen el Frente de Todos movilizarán divididas, pero concluirán todas en Plaza de Mayo.



Por un lado, los sectores que responden al Gobierno, entre ellos El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, lanzaron una convocatoria para concentrar a las 12 en Belgrano y 9 de Julio con la intención de trasladarse hasta la plaza. Por el otro, el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, llama a concentrar en la Ex Esma a partir de las 9 de la mañana para emprender la manifestación en conmemoración a los 30 mil desaparecidos durante la etapa de la historia más dura de la Argentina. A 46 años del golpe de Estado de 1976, la grieta interna dentro del Frente de Todos se agrava un poco más. A su parte, los organismos de Derechos Humanos de los que participarán las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S movilizarán a partir de las 14 desde Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.



Por otro lado, como es sabido, la izquierda, en unidad, hará su propia marcha convocada a las 12 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. “A 46 años del golpe genocida salimos a las calles contra la impunidad de ayer y de hoy. En esta fecha que conmemoramos a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que dieron su vida por la transformación social y vamos a rechazar el acuerdo con el FMI que busca hacer del país un nuevo virreinato”, denunció la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira.



Al momento, el Presidente Alberto Fernández no participará de ninguna de las convocatorias tal y como lo aseguraron fuentes de Casa de Gobierno. “La marcha del 24 es de los organismos, en ningún caso van los Presidentes. No fueron ni Néstor ni Cristina”, aclararon ante la consulta, y agregaron: “La idea es no partidizar la fecha”. Cabe destacar que se trata del primer 24 de marzo de Alberto Fernández al mando, dado que desde el 2020 las movilizaciones y actividades masivas fueron suspendidas por pandemia.



Fractura en la coalición gobernante. Foto: NA.



“Es muy importante que la dirigencia sindical sea parte del recordatorio del 24 de marzo, porque muchísimas de las personas desaparecidas fueron trabajadores y trabajadoras”, escribía el Presidente en su Twitter días antes de participar de la convocatoria realizada por H.I.J.O.S en la Casa de la Militancia que funciona en la ex Esma para homenajear a los trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura.



Hoy, a menos de 72 horas, no hay confirmaciones de actividades oficiales ni declaraciones de los movimientos del Presidente. Lo que se sabe es que la grieta al interior del Frente de Todos está más abierta que nunca que nunca.

Vuelve lo más lindo. 😍

Y tenemos 30.000 razones para estar ahí. 🤍

¡Sumate con tu familia, con tus compañerxs, con tus amigues! 🧉

🗓 24 de marzo

📍 Av. Libertador y Besares

🕘 09:00 pic.twitter.com/5Mwr8KGEzA

— La Cámpora (@la_campora) March 19, 2022

#24M || Memoria es construir la Patria que soñaron 💪

Este jueves nos vemos en las calles para repudiar y hacer memoria del golpe genocida que se llevó la vida de 30.000 compañeres.#NuncaMás#Son30000 pic.twitter.com/YOgqGrcVVU

— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) March 21, 2022