La sucesión de los bienes del fallecido expresidente Carlos Menem provocó fuertes grietas en su familia y, según la periodista Débora D’Amato, la raíz del conflicto se originó por una fuerte disputa entre Carlos Nair y Zulemita.

Aunque el expediente pertenece al mismo abogado, Carlos Nair decidió que Alejandro Cipolla sería su nuevo representante y reconoció que pondría en cuestionamiento las donaciones que su padre hizo mientras estuvo vivo. El hecho de no compartir el abogado de la familia generó un enfrentamiento por dinero entre los herederos, con Zulemita en un fuerte rol de confrontación a las idas y vueltas de su hermano.





Fue la periodista Débora D’Amato quien hizo estallar la bomba sobre la pelea familiar: “Lo acabo de escuchar, lo escuché otra vez porque me pareció muy fuerte y entendió. Carlos Nair me pide que le aclare, que primero se hizo correr la bola o al menos lo que me dice él, es que Zulema hizo correr la bola de que él debía mucha plata en la concesionaria”.

La panelista agregó: “Carlitos me dice ‘no solo no debo plata, sino que trabaje hasta el último día’”. Luego, reprodujo parte del audio que le envió Carlos Nair contra los dichos de Zulemita: “Yo trabajé y tuve el sueldo que me corresponde. Me cansé de ser usado para las cámaras y todo tiene un límite. Cámaras y fotos, solamente para eso”.

“A mí me hicieron una cama. Me cansé de perdonar, tengo miles de errores pero jamás cagué a mi hermana. Todo lo contrario, siempre la cuide y conmigo solo estuvieron para la televisión y las fotos”, cerró Débora.