De a poco, las críticas y los murmullos que recibió Fernando Gago desde su llegada a Racing, tras su paso poco exitoso por Aldosivi de Mar del Plata, se transforman en aplausos. El equipo despegó en la tercera fecha, cuando goleó a Argentinos Juniors, dejó una gran imagen en el Estadio Monumental remontando un 0-2 ante River y ahora llegó a la punta del torneo tras ganar el clásico de Avellaneda. Este martes, a tres días de la victoria más importante de su carrera como DT, Pintita habló con ESPN y tocó todos los temas: el segundo tiempo que no le gustó pese a la victoria, su trato con los jugadores, rompió el mito de las concentraciones y contó que no vio el River-Boca “porque estaba comiendo un asado”. Además, habló de Messi y Paredes y contó que Luis Enrique y Gabriel Heinze fueron los dos técnicos que más lo influenciaron.

Las mejores frases de Gago

La victoria en el clásico: “A nivel partido sí, a nivel repercusión y clásico. Fue muy importante”.

¿Se sufre más como DT? “Muchísimo más. Porque lo planeado y lo que podés pensar, que trate de salir. De lo que puede hacer el rival. De darle información al futbolista de situaciones que se pueden resolver sabiendo lo que puede pasar o haga el otro equipo. Se sufre”.

Elogio a Miranda: “Por características de Miranda, necesita el balón. Contacto constantemente. Tiene volumen de juego muy alta, mucha dinámica. Eso facilita lo que queremos hacer como equipo. Que tengamos buena salida, trato de balón. Y a partir de eso, Lolo encontró en esa posición (de interno o cinco), pero también es un trabajo colectivo con los compañeros que le facilitan. Eso potenció los niveles futbolísticos de cada uno”.

Su trabajo: “Me voy casi siempre a las 4 o 5 de la tarde. Volviendo a la casa me relajo. Y cuando llego empiezo a pensar cómo mejorar lo que pasó, lo que viene, el entrenamiento. Son más horas que como futbolista”.



El trabajo semanal: “No lo juego. Si lo jugaba como futbolista. Trato de darles herramientas a los chicos, de tratar de ayudarlos en lo que pasó y lo que va a pasar para resolver situaciones. El trabajo más duro es en la semana. En el día del partido cierto relajación de dar todo, para que ellos jueguen lo más cómodos posibles. Después es la toma de decisiones y el contexto de cada partido. Tratar de seguir convenciendo, de buscar soluciones al error, de una idea y funcionamiento. Eso es el trabajo de cada semana”.

Guardiola y Luis Enrique: “Yo no lo tuve de entrenador a Guardiola. Me gusta lo que se ve por TV. Me marcaron Luis Enrique y Heinze. Tuve la suerte que me entrenador. Aprendí de muchísimos. De la forma de jugar y entrenar, ellos dos fueron los que más me marcaron de lo que viví”.

*”No tengo ni para compararme con ninguno. Y lo digo desde el lado más humilde, porque aprendí con ellos. Es muy difícil compararme con ese estilo. Yo trato de crecer. Los otros son más grandes. Yo estoy en un proceso de crecimiento. Sí sé lo que quiero pero no me acerco. Ni me animaría a decir que me parezco”.

¿Por qué sacó a Chancalay? “Hubo una situación previa al cambio, que debía haber cortado con falta. Una falta de Alcaraz que fue muy al límite. Los dos con amarilla. No teníamos circulación, habiendo perdido lo generado en el PT. Más volumen de juego interno con Matías (Rojas) para la superioridad y el balón. Por eso el cambio por Tomás”.

¿Cómo piensa los cambios? “Un poco de todo. Trato de pensar los cambios dependiendo de lo que puede pasar, de lo que puede hacer el rival. También veo los partidos anteriores del equipo rival cuando va ganando o perdiendo. Lo podés analizar y ver, con parámetros posibles. Más si el equipo está ganando o perdiendo. Vas viendo y las circunstancias del partido. Son decisiones que con los colaboradores empezamos a hablar. El escuchar también te hace ver cosas que no se ven en el partido”.

Su idea y el ST contra Independiente: “Creo en algo. En la forma de jugar, en lo que me creo capaz de enseñar. Es el convencimiento sobre lo que quiero hacer. A veces tomás más recaudos o riesgos. Que tengan la pelota. Es lo más lindo del futbolista, cuando se dan pases. Que los equipos busquen esa intención. Hay momentos que se pueden hacer, otros no. El segundo tiempo no me gustó el otro día. No estuvimos como lo tenemos que hacer. Y en la jugada en que tratamos de hacer lo que queremos, vino la situación del gol. Si lo tengo que analizar como DT, hay un montón de cosas para corregir”.

*”No lo uso especialmente en esos partidos. Sí constantemente, de convencer al futbolista de que en cualquier cancha y rival, tenemos que imponer nuestra idea y funcionamiento. Y generar esa sensación de ser un equipo que va a competir. Lo dije al inicio. La idea era competir cada partido. No tenemos que pensar más adelante. Es un trabajo constante. No pasa por convencer en un partido. Lo que busco es que el equipo tenga continuamente un crecimiento y comportamiento. En el ST contra Independiente tuvimos que sufrir, defendimos en una zona muy baja”.

Equipos de su agrado futbolístico: “Hay varios equipos. Defensa, River, Boca, Unión, Platense los primeros partidos. Fueron buenos. Yo analizo al rival que voy a enfrentar. Hablo más de lo que enfrenté. No miro a los de la otra zona. Miro a los de mi zona. De cada vez que termino un partido, miro al que viene. Tengo más información de los equipos que voy jugando. A su forma, salen más de contra, otros con más gente ofensiva. Cada uno con su forma”.

Cardona y por qué no concentra al grupo en algunos partidos: “Edwin tiene, aunque no parezca, si vamos al partido con Defensa, el segundo gol viene de una presión de él en banda contra el lateral derecho. Recuperación. Es un chico que por características tiene otro juego. Si el colectivo no funciona, te salva lo individual. Es difícil convencer a un jugador de algo que no estás acostumbrado. Hay partidos que no se concentró. Es el convencimiento de lo que jugamos. Nadie lo supo y se ganó. ¿Cuál es el mito de concentrar? Teníamos muchas horas en el hotel”.

“A mí me ha tocado concentrar y no concentrar. Las dos están bien. Pero llega un momento que jugás a las 10 de la noche y decís, ¿voy a estar concentrado desde las 12 del día anterior? ¿Qué haces durante todo el día? Llega un desgaste de la cabeza. Por ahí, viniendo a la mañana, entrenando un rato, almorzando y descansando. Creo en eso, confío en los jugadores. Creo en la posibilidad de no concentrar. Hay situaciones que sí, situaciones que no”.

Cómo trabaja en la semana: “Sí hay momentos donde se trabaja la parte física. Trato de que siempre esté la pelota de por medio. Yo fui jugador y es feo correr alrededor de la cancha. Por ahí metés un concepto o pase y cambia la cabeza. Y que toda la parte física que esté relacionada a lo que trabajamos. Planifico entrenamientos integrales”.

El no pretender que un jugador haga lo que él hacía: “No, cuando empecé con la idea de ser DT, hubo algo que me hizo un click, de que no podía pretender que un futbolista, sea quien sea, vea un pase que yo veo. Sería un error muy grande. Es el error más grande de los ex jugadores que pueden ser entrenadores. Que pretendan que un chico de 15 años lo haga. Que por ahí haga un pase más o la valentía de tomar un riesgo, pero le tengo que enseñar que para ese riesgo puede haber un pase mejor. Todas esas cosas las empecé a analizar cuando empecé a ser ST. Messi hay uno por más que uno diga quiero jugar como Messi”.

Aprendizaje como DT: “El proceso creo que hoy estoy como voy a estar dentro de diez años, buscando crecer y aprendiendo. De afirmar cosas que estoy convencido. A veces no lo tomo por el lado de experiencia. Por ahí en la carga de entrenamientos. Después en la experiencia, yo veo y vivo de fútbol desde los seis años. He aprendido cosas que no hacer de ciertos entrenadores, de no hacerlo jamás. Y creo en el diálogo con el futbolista. No de ser amigo, porque tengo un rol distinto. Pero necesito estar cercano. Y no puedo tratar a todos por igual o entrenar a todos por igual por alguna lesión crónica”.

El nivel de los jugadores de Racing: “El nivel individual es muy alto. Se los dije. El lugar se lo ganan semanalmente. Compiten por un lugar para el domingo. Siempre espero decidir el equipo para jugar. Me generan dudas. Veo los entrenamientos, qué entrenaron y cómo. Si individualmente llegan más o menos cansados. Es una competencia semanal. Para jugar, nadie tiene privilegios. Tienen que estar al 100 desde lo físico y futbolístico, sea el que sea. Agustín Ojeda hizo méritos para entrar con A. Tucumán y tuvo la suerte de debutar. Es semanal. Sentía que era un premio para el chico y por ahí después no le toca estar. En ese momento creí que necesitaba ese apoyo”.

*”Yo no trabajo con el equipo que va a jugar el domingo. Trabajo a todos por igual. La decisión final depende de si entrenó bien o mal. Tengo que ver si un jugador que no jugó el partido anterior, lo tengo que entrenar por igual. Que no sepan si van a jugar o no”.

Su sistema preferido: “4-3-3. He jugado y es lo que más me gustó. Me gustó jugarlo como verlo, como interno o volante central o detrás de la línea de tres”.

Alcaraz: “Él se ganó el lugar. Son cosas que las veo en el día a día. No pasa por lo que se ve el día del partido. Hay un montón de cosas. Y al futbolista hay que ayudarlo. Y lo hablo hasta de lo personal. A veces, un golpe o una situación donde no juegues, te hace ver cosas que hay que cambiar. Y lo digo como futbolista, de creer que era intocable y no jugar diez partidos. Es un crecimiento para los más jóvenes”.

Más del grupo: “Sí, creo mucho en el valor humano de los grupos. Me ha tocado vivir situaciones, siendo cabeza, los chicos tomaron decisiones y responsabilidades. Caso de no concentrar. Genera cierto respaldo entre ellos. Ese compromiso y ganas, los ves en los entrenamientos y cada vez que se festeja un gol, eso es lo lindo que me está dejando el grupo”.

*”Redes sociales son privadas. No me meto. Sí hay un orden, un jefe de prensa de lo que se publica y dicen, de las notas que dan. Tenemos un montón de cosas en el régimen interno y tratamos que se cumplan. Es el orden. Hay un horario de llegada. Es algo normal de un grupo”.

¿Disfruta más una victoria ahora que como jugador? “La estoy disfrutando más. Porque es el trabajo. No sólo el resultado. Hay situaciones de partidos que sale lo que planea, la forma de jugar. Si entra o no la pelota, es azar y hay un rival que juega, un arquero que ataja mejor. Pero cuando salen lo que planeas. Trato de buscar algo. En el ST nos superó el rival. Ganamos, no me gustó, pero estoy feliz porque se ganó un clásico y seguimos primeros”.

El 2-2 con River: “El primer tiempo con River estuvimos bien. Dos errores individuales nos costaron goles. Tuvimos situaciones para estar arriba en el marcador antes de los goles de River. Me había gustado el PT, hubo cosas muy buenas. De tratar de potenciar y que fueran a buscar el partido porque estábamos bien. Teníamos que superar el error. Trato que el error sea parte de ellos. El fútbol es error. No hay nadie que no erre un pase, de tratar de solucionarlo y seguir. Eso es lo que trato que los chicos intenten y lo tomen como referencia”.

Salir jugando desde abajo: “Jamás, al contrario. Más convencido de lo que hacía. Si buscaba soluciones a determinados casos, de un error de ejecución o conceptual. Trato que el jugador tome la mejor decisión desde el concepto. Quiero salir jugando, pero no puedo tirar un caño dentro del área chica. Por ahí no está la solución y tiene que tirarla afuera. Se confunde a veces el querer salir jugando con ‘los equipos salen jugando’. Salimos porque no quiero dividir, porque la quiero tener. Si te ponés a ver goles del fútbol argentino, se golpea largo y en dos toques te hacen un gol. Son formas. Yo intento que mis equipos salgan jugando, pero no tomando riesgos que no son necesarios. Yo intento igual con la presión, que el jugador juegue. Tirarla larga sería la última opción. Si tengo un hombre encima, mejor porque genero superioridad numérica.

*”Lo hice y tuve un sólo error de querer salir jugando. Con Aldosivi hemos generado cantidad de situaciones y no las pudimos concretar. Hemos llevado al rival a partidos que no querían jugar con menor jerarquía y equipo. Hubo momentos de buen juego, después hay que llevarlo a situaciones. ¿Si lo hicieron durante un partido, por qué no sostener durante el tiempo?

No vio el Súper: “No vi el River vs. Boca, comí un asado. Ya jugué contra River. Sinceramente, no lo vi. Miré el resumen y gol”.

Messi: “Es raro que lo silben por lo que es, fue y será. En Argentina sí puede ser que hayan sido más críticos, pero a Leo no lo veo como un futbolista normal. Está encima de la media, top. No la vivió nunca. No recuerdo haberla escuchado en un campo con él. Pero tiene autoridad y compromiso, en dos partidos se soluciona”.

Paredes: “Si me das a elegir, tiene agresividad, buen pase, buen remate, panorama. Lo conozco de chiquito, fui a su casamiento. Creció muchísimo. Yo lo veía de enganche. Y cuando empezó a jugar de 5, me encanta. Sí tiene que seguir creciendo, está teniendo niveles altos. Depende de los jugadores en cancha es lo que querés hacer. Te asegurás buena salida, buen pase, que encontrará pases a jugadores más adelantados. ¿Del Mundo? Me mataste, tengo que ver más ja. Sí me gusta Enzo Pérez, Moreno. El chico que juega en Unión, Nardoni. No es que no lo veo pero me olvido los nombres. Futbolistas que tienen el juego que me gusta. Es clave que el volante central reciba sin marca”.

¿Racing es candidato? “Vamos a competir. Partido a partido, pensando”.