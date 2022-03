Julieta Lanteri.

Giulia Maddalena Ángela Lanteri o mejor conocida como Julieta Lanteri, nació en Briga Marittima Italia el 22 de marzo de 1873. A los 6 años llegó junto a su hermana y padres a la Argentina donde se radicó en La Plata, allí cursó el bachillerato en el Colegio Nacional.



Cuando quiso ingresar a la Facultad de Medicina se encontró con el primer escollo: era una carrera vedada para las mujeres, pero logró conseguir un permiso especial por parte del Doctor Leopoldo Monte de Oca y así convertirse en la quinta médica recibida en el país. Además, en 1898 se graduó en Farmacia.

Lanteri hablándole a una multitud, foto de Caras y Caretas.

Intentó anotarse para ser profesora adjunta, pero se volvió a encontrar con un problema: fue rechazada por ser extranjera. Decidió tramitar la ciudadanía que le llevó un largo proceso burocrático y que consiguió en 1911 gracias a su esposo, Alberto Renshaw, con quien se había casado por civil un año antes. La acompañó y apoyó en varias de sus causas, pero se separaron al tiempo sin descendencia.



Entre sus logros se encuentra la de convocar en 1910 al primer congreso internacional femenino del mundo en donde invitó a personalidades como Cecilia Grierson y Elvira Rawson. Además, también se encargó de organizar el “Primer Congreso del Niño” a nivel mundial, la “Liga Pro derechos de la Mujer” y la “Liga por los Derechos del Niño” y de participar en la “Liga contra la trata de blancas”.

Julieta votando en 1911.

Julieta pasó a la historia argentina por ser la primera mujer en Sudamérica en votar el 26 de noviembre de 1911. Sucede que presentó un amparo ante la Justicia porque el padrón no mencionaba nada de que las mujeres no pudieran sufragar y el 16 de Julio fue la primera incorporada a un padrón electoral argentino. Cabe mencionar que el voto femenino recién se ejerció legalmente en 1948.



Fue parte de la creación del primer centro feminista llamado Juana Manuela Gorriti en 1908 donde trabajaba con personalidades como lvira Rawson de Dellepiane, Petrona Eyle, Sara Justo, Alicia Moreau, Ernestina y Elvira López, Emilia Salza, María Teresa de Basaldúa y Alicia B. de Guillot. En 1920 presentaron un proyecto de derogación de todo artículo de ley que colocase a la mujer en inferioridad de condiciones y la ley de Derechos Civiles que se aprobó en 1926, tenía una base de petitorio que había sido elevada por el Centro 15 años antes.

La boleta de Lanteri candidata.

Juan B. Justo la incluyó en la lista de candidatos a diputados en las elecciones de 1920 y cuatro años después fue segunda en cantidad de votos, detrás de Alfredo Palacios. Entre sus proyectos se encontraba la licencia por maternidad, el subsidio por hijo, igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, la prohibición de la venta de alcohol y la abolición de la pena de muerte.



A medida que su voz y figura pública crecían, las amenazas de muerte eran cada vez más recurrentes y fue algo que no ocultó a sus más íntimos. El 23 de febrero de 1932 se dirigía por Diagonal Norte y Suipacha cuando un auto estacionado dio marcha atrás y la atropelló. Murió dos días después en el hospital tras haber ingresado con una fractura de cráneo.

Lanteri en su casa junto a sus perros.

La identidad del conductor le dio la razón al temor de Julieta ya que se trataba de David Klapenbach quien era miembro del partido de ultraderecha, la Liga Patriótica Argentina. La única que denunció este “accidente” fue la periodista Adelia di Carlo, amiga de ella, quien reveló que el nombre de Klapenbach estaba “borroneado” en el informe policial y las autoridades insistían con el accidente.



El caso se cerró sin que se lograra justicia por Julieta. Pero a 149 años de su nacimiento, su lucha y legado se trasformaron en nuestra lucha para estar más viva que nunca.



Por Yasmin Ali

*Tw: @Yas_Friends