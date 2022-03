La entrega de los Premios Oscar 2022 se realizará este domingo 27 de marzo desde la 21, hora de la Argentina. La transmisión estará a cargo de TNT. ¿Gana El poder del perro, o CODA?

Por primera vez serán tres las anfitrionas de la gala en el Dolby Theatre, en el corazón de Hollywood: las actrices Regina Hall y Wanda Sykes, y la intérprete, productora y guionista Amy Schumer.

Ya se sabe quiénes serán los encargados de presentar y entregar algunas estatuillas. Por orden alfabético son Halle Bailey, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Sean “Diddy” Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Lady Gaga, Jennifer Garner, Woody Harrelson, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, DJ Khaled, Zoë Kravitz, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Trace Ellis Ross, Naomi Scott, Kelly Slater, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Shaun White y Yuh-Jung Youn.



Los nominados a mejor actor: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington, en sus papeles. Archivo Clarín

La película que aspira a más premios es El poder del perro, de la neozelandesa Jane Campion, con doce nominaciones. Y es -era- la gran favorita, hasta que CODA, de otra realizadora, la estadounidense Sian Heder, comenzó a ganar premios importantes. Pero CODA tiene solamente 3 candidaturas (película, actor de reparto y guion adaptado), y Heder no entró entre los cinco directores candidatos al premio, cosa que la directora de La lección de piano, sí.

Detrás de El poder del perro, que puede verse en Netflix, le siguen en cantidad de candidaturas entre las nominadas al premio más importante Duna, de Denis Villeneuve, con 10; Belfast, de Kenneth Branagh, y Amor sin barreras, de Steven Spielberg, con 7; Rey Richard, con Will Smith (6); Drive My Car, del japonés Ryûsuke Hamaguchi, No miren arriba, de Adam McKay, y El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro (4) y Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson (3), igual que CODA.

No hay lugar para todos

En febrero, la Academia anunció una reducción en la capacidad de asientos para el Dolby Theatre, que normalmente puede albergar a 3.300 personas. Debido al COVID-19, “y en un esfuerzo por mantener seguros a los asistentes”, solamente están invitando a alrededor de 2.500. Como resultado, la Academia de Hollywood no realizó la lotería anual entre sus casi 10.000 miembros.



Las candidatas a mejor actriz: Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart, caracterizadas. Fotos Archivo Clarín

El nivel de la platea principal del Dolby normalmente tiene capacidad para unas 1.460 personas. Hay aproximadamente 216 nominados individuales para los Oscar de este año, y todos los nominados, con sus invitados, presentadores e intérpretes, estarán sentados en el nivel principal. Todos los demás asistentes se sentarán en el entrepiso.

Tradicionalmente, los estudios de cine reciben una asignación indefinida de entradas para los Oscar. Este año, habrá que ver cómo fue el reparto.

Cada individuo nominado recibe una entrada más para la ceremonia, por cada categoría en la que esté nominado. Por ejemplo, el triple nominado Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza (mejor película, director y guion original) recibe un invitado para cada una de las categorías en las que está nominado, en este caso, tres.