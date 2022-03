Apoyado en el cierre de la negociación con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó este martes en un acuerdo transitorio para refinanciar la deuda US$ 2.000 millones con el Club de París con el objetivo de extender el plazo de pago por dos años y medio a cambio de pagos parciales. De esta manera, no habrá pagos por lo menos hasta el 30 de junio.

“Previo a la votación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro hoy con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, en el que las partes acordaron una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021“, informó un comunicado del Ministerio de Economía.

Desde la cartera se destacó que “el país gana tiempo y evita nuevamente exponer a la Argentina al default”.

Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo “puente de tiempo” que se negocia sería por 2 años y medio. “Sin embargo, el Club de París y la Argentina están dispuestos a renegociar las condiciones de la deuda antes del 30 de junio”, señalaron.

Durante la reunión de una hora y media en el Ministerio de Finanzas de Francia, Guzmán acordó con Moulin “garantías financieras” por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas con el FMI -que tiene una duración de treinta meses- “permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el FMI”.

En el memorandum, el Gobierno prevé pagos al Club de París de US$ 190 millones a fines de marzo, junio, septiembre y diciembre, lo que totaliza US$ 760 millones. Una suma bastante inferior a los US$ 2.000 millones que se adeuda a los acreedores del grupo entre capital e intereses. Ese esquema ahora será renegociado.

“Las garantías financieras otorgadas establecen que, durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los miembros de Club de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021″, informó Economía.

En junio del año pasado, Guzmán acordó un “puente de tiempo con la institución con sede en París hasta el 31 marzo próximo. En lugar de pagar US$ 2.400 millones, se canceló un adelanto de capital de US$ 230 millones en julio y US$ 189 millones en febrero pasado. Y quedó pendiente el pago de US$ 2.000 millones con la condición de que se cerrara antes el acuerdo con el FMI.

En ese marco, Moulin manifestó este martes el respaldo del Club de París al acuerdo alcanzado con el FMI. “Reconocemos que el objetivo de este programa con el FMI es fortalecer la estabilidad macroeconómica de Argentina y fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a mediano y largo plazo”, afirmó Moulin.

Las partes se comprometieron a concluir el proceso de modificación definitiva del acuerdo definido en la “Declaración Conjunta de 2014” antes del 30 de junio del corriente año.

Economía se propuso un calendario con siete años de plazo y dos de gracia para el repago, junto con una reducción de tasas a entre el 1 y 1,5%. El último pago al Club de París fue en 2019 tras la reestructuración que hizo Kicillof en 2014 de US$ 9.700 millones, con intereses punitorios del 9%.

Luego, en mayo de 2020, Guzmán aplazó un pago de capital por la pandemia para recién llegar a un acuerdo en junio pasado.