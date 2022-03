A Natalia Cabeza le faltan apenas dos materias para recibirse de enfermera. Carrera que estudia en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una carrera que, dice, le ayudó a superar un momento muy complejo, cuando un accidente cerebrovascular (ACV) casi le cuesta la vida.

Sin embargo, estando tan cerca de su objetivo, encontró que la universidad le pone palos en la rueda: aunque le prescribieron no vacunarse contra el covid-19 —por el ACV que sufrió—, por no estar vacunada, no la dejan ingresar a cursar.

El caso tomó estado público a partir del pedido de la propia estudiante para que la Facultad de Medicina de la UNLP evitara la burocracia y entendiera la condición médica particular en la que está.

Cabeza, de 46 años, en 2017 sufrió un aneurisma hemorrágico que le dejó graves secuelas y la necesidad de algunos cuidados. “Casi me muero, a raíz de eso tengo que tener miles de cuidados diarios. Los médicos no entienden cómo me salvé, cómo hablo, cómo camino, cómo me muevo. Me cambió la vida por completo“, contó la mujer.

Apenas un año después de aquel grave episodio, Cabeza pudo anotarse para estudiar enfermería en la UNLP. “Me anoté por saber más, por estudiar, porque me gusta y me hace bien después de todo lo que pasé. Quiero estudiar esto, quiero entender. Va más allá de un título”, comentó.

En 2021, durante la pandemia, Natalia debió afrontar otro problema de salud: un ACV isquémico transitorio. Fue poco después de aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Con sus antecedentes, los médicos decidieron que no se siguiera con el esquema de vacunación.

“Entonces la decisión fue no vacunarme. No soy antivacuna, siempre digo que hay que vacunarse. Pero mi caso es complicado porque me puedo morir. De hecho, estoy vacunada contra la gripe y demás, tengo la libreta sanitaria a mano“, comentó la estudiante, que presentó todas las documentaciones a las autoridades académicas.

“Ahora, al no tener el pase con las vacunas completa, no puedo cursar. Hace dos años que vengo con la virtualidad. Y mi alegría estaba en volver a lo que era antes“, sostuvo. La motiva la posibilidad de volver a las aulas y reencontrarse con la vida académica.

De cualquier manera, no la escucharon.

La respuesta que le dio la universidad fue que, como condición para cursar en las aulas sin el esquema de vacunación, presentara todas las semanas un estudio de PCR negativo. Un test de ese tipo puede costar más de $4.000 pesos. Son valores impagables para su economía.

“Tengo que pagarlo de mi bolsillo. A nadie le piden un PCR negativo para entrar a la universidad. Por qué me lo piden a mí”, comentó enojada la estudiante

Por último, enfatizó: “Yo puedo presentar todos los estudios que me hice, del primero al último. Estamos hablando de la Facultad de Medicina. No están teniendo en cuenta que yo tuve un ACV muy grave“, se lamentó con mucha bronca Natalia.

“Este año tenía pensado estudiar Medicina, pero desistí porque no me dejan ingresar”, agregó.

