La convocatoria se realizó en el principal paseo de la provincia pasadas las 18. Minutos después, los ciclistas marcharon para llevar el reclamo al municipio de la capital.

image.png

La semana pasada, los inspectores cortaron la cadena que tenía una bicicleta amarrada a un árbol de 25 de Mayo al 300, la cargaron en un camión de la repartición municipal y se la llevaron junto con varias otras incautadas, pese al reclamo y repudio de varios transeúntes.

Hugo Santucho, titular del gremio de cadetes de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), se refirió a lo sucedido donde agentes de tránsito les secuestraron la bicicleta a un cadete.

“Para nosotros es algo repudiable. Es algo triste. Me parece que no son los funcionarios que estamos necesitando. Necesitamos funcionarios serios, respetuosos de las normas y de la ley y con ese trabajador que fue esencial durante la pandemia. Hemos llevado desde alimentos hasta remedios”, comenzó diciendo.

image.png

“Hay un funcionario (Enrique Romero, subsecretario de Transporte de San Miguel de Tucumán) que es tristemente conocido y que siempre está avasallando los derechos de los compañeros. Él parece que se aprendió solamente dos artículos de una ley y cree que ya con eso alcanza. Me parece que no son los funcionarios que necesita una ciudad como San Miguel de Tucumán con un montón de problemas que no lo puede resolver“, indicó.

La explicación, según Romero, radica en la ordenanza 2114/93, que regula los elementos fijos o móviles, oficiales o privados, que perturban el libre desplazamiento de peatones y/o vehículos, o actúan en detrimento del paisaje urbano que debe preservarse como “Patrimonio de la Ciudad“.