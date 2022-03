En los últimos días, varios países europeos anunciaron que levantaron sus restricciones anti-Covid, hecho que para la Organización Mundial de la Salud ha sido “brutal”, ya que se comenzó a registrar un nuevo aumento de casos de coronavirus.



Si bien hasta el momento no hay un acrecentamiento sostenido en el número de muertes, hay dos problemas que dificultan que bajen los casos: la propagación de la variante BA.2 y el fin de las restricciones como el uso de mascarillas en lugares cerrados.



Según estudios realizados en Dinamarca, esta nueva variante es 1,5 veces más transmisible (pero no más peligrosa) que la Ómicron “original” (también conocida como BA.1, la cual era una de las más transmisibles). En la práctica, se ha vuelto dominante en algunos de los países que están experimentando un aumento de casos y que no tienen políticas preventivas.



En el caso de Reino Unido, se encuentra presente en el 68,6% de las muestras positivas. Un dato a tener en cuenta es que hace unas semanas, la BA.1 era la predominante en estos test.



Mientras que otros continentes como Asia también tiene como predominante esta variante y es quien tiene el récord de casos y muertes, registrados en Hong Kong, China y Corea del Sur.



En cuanto al resto de los países que pusieron fin a las restricciones, este hecho hizo que la variante sea más transmisible, ya que han determinado que no es obligatorio el uso de mascarillas en recintos cerrados. También han finalizado los programas de pruebas masivas y la recomendación de que los pacientes infectados se queden en sus casas haciendo aislamiento.



En una rueda de prensa en Moldavia, el director de la OMS para Europa -Hans Kluge- habló este martes y mencionó que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse. “Los países en los que observamos un aumento particular son el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Chipre, Francia, Italia y Alemania. Estos países han levantado las restricciones brutalmente”, agregó. En los últimos siete días se han registrado más de 5.1 millones de nuevos casos de Covid-19 y 12.496 muertes en zona europea de la OMS.