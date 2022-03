Tras conseguir el mejor arranque de su carrera en 2022 con un invicto de 20 triunfos consecutivos, a Rafael Nadal llegaron las todas las malas noticias juntas. Luego de la derrota contra Taylor Fritz en la final del Masters 1000 de Indian Wells, el español confirmó una lesión que lo marginará de las canchas durante un largo período.

“Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias“, arrancó su comunicado a través de Twitter.

“Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, explicó sobre su situación que complicará el inicio de la gira en polvo de ladrillo, su superficie favorita.

Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Nadal se perderá dos de sus torneos predilectos: el Masters 1000 de Montecarlo (10 de abril), donde salió campeón 11 veces, y el ATP 500 de Barcelona (18 de abril), en el que se consagró en 12 oportunidades.

Con un panorama optimista, el actual número 3 del mundo podrá regresar para el Masters 1000 de Madrid (1 de mayo) o el Masters 1000 de Roma (8 de mayo). Ambos torneos marcarán la previa de Roland Garros (22 de mayo).

“Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, concluyó su escrito el máximo ganador de Grand Slam de la historia.