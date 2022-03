Una joven ucraniana de 30 años sujeta en sus brazos a su bebé de seis meses. Su rostro luce desencajado, como si aún el exilio de su tierra natal no hubiera sucedido. Entre lágrimas se pregunta si su marido seguirá con vida. Alina no puede hablar: su voz está rota hace varios días -al igual que su corazón- y me pide un abrazo mientras me muestra la imagen que tiene de fondo de pantalla en su celular.

En su smartphone hay un retrato de ella, su bebé y su marido algunos meses atrás, antes de dar a luz a su primogénita en Kiev. La última comunicación telefónica con su marido fue hace tres días, cuando él le dio la trágica noticia de que tenía que ir al noroeste a continuar con la resistencia ucraniana. Al igual que él, ningún compatriota mayor de edad puede salir del país mientras dure la guerra. Una ley los obliga a luchar por su tierra.

Alina escapó hace veinte días de la guerra junto a su pequeña bebé y dejó atrás su vida en Kiev para refugiarse en Varsovia. Algo que aún lamenta y que posiblemente lamente por el resto de sus días. Su escaso inglés hace que nuestra conversación se desarrolle lentamente, a través de gestos y símbolos.

Antes de partir para el bus que la llevará a otro centro de acogida me agradeció el interés por su historia. No es la única mujer que llora en la sala. A su alrededor, en el centro de refugiados, hay miles de ucranianos que viven la misma situación dramática. O incluso peor.

En las últimas dos semanas y gracias a la ayuda del gobierno ucraniano y de diversas ONGs. la Warsaw Expo -que supo ser un predio de exposiciones en las afueras de Varsovia- se convirtió en el centro de refugiados más grande de Polonia. Está dividido en cuatro salones y tiene la capacidad para albergar hasta 20 mil personas.

Ubicado a 30 kilómetros de la capital polaca, el centro de refugiados es hoy testigo de una de las situaciones más escalofriantes desde el fin de la Guerra Fría. Allí descansan e intentan conciliar el sueño al menos 7.000 ucranianos, la mayoría de ellos mujeres, niños y adultos mayores que abandonaron Ucrania de la noche a la mañana por una simple razón: no morir en vano.



Un centro de exposiciones en las afueras de Varsovia, en Polonia, es el mayor refugio de los que huyen de la guerra en Ucrania.

A pocos metros de lo que solía ser el pabellón D de la feria de exposiciones se montó un centro de atención médica destinado a cuidar y proteger a los miles de ucranianos que huyeron exhaustos de la guerra en condiciones paupérrimas.

Los médicos y enfermeros, todos voluntarios, estiman que se atienden entre 700 y 800 personas por día. Incluso, la semana pasada una mujer dio a luz en uno de los corredores sanitarios. Su marido -al igual que el de Alina- aún resiste en Kiev y combate desenfrenadamente por su país frente al plan de destrucción que conduce Vladimir Putin desde el otro lado de la frontera.

En el rostro de las mujeres ucranianas uno puede observar no solo la angustia y la desolación de tener que enfrentar solas el abismo de haber perdido todas sus pertenencias sino también el hecho de tener que vivir con la incertidumbre de no saber dónde están sus maridos y si están con vida.

Muchas de ellas duermen en reposeras devenidas en camas, algunas tienen la suerte de compartir colchones con sus hijos. Otras, incluso intentan descansar sentadas en una silla para dejarles su “cama” a los adultos mayores.

La rutina en el centro de refugiados es siempre la misma: dormir, comer lo poco que logran conseguir de las donaciones y tratar de conseguir algún ticket que las lleve a ellas y a sus familiares a alguna ciudad europea. De hecho, desde el centro sugieren que es un lugar de tránsito, pero muchos exceden su estadía por dos razones simples: una es el miedo a lo que les puede llegar a pasar si abandonan Polonia y otra es su estado de salud. Sobre todo los adultos mayores.

Mujeres y niños de la guerra

─“Mi marido debió quedarse en Kiev para luchar por nuestra tierra, la que Putín decidió invadir sin ninguna justificación. Ahora gracias a él todos nosotros estamos en estas condiciones infrahumanas”, se lamenta una mujer cuya identidad prefiere no revelar. Para su suerte, la acompaña un amigo norteamericano que también se encarga de cuidar de su madre, su hija y su perra. Como su nacionalidad es estadounidense no debió luchar en Ucrania.

De esta lamentable guerra también son testigos miles de niños que tuvieron que abandonar sus casas, sus escuelas y sus amigos. Se estima que de los 2 millones de ucranianos que huyeron de Kiev, la mitad son niños.

Es imposible pensar en las consecuencias que tendrá esta invasión en sus vidas.

En el centro de refugiados un gran porcentaje son menores de 12 años. Allí, en medio del drama humanitario, dos niños de 10 intentan sustraerse de la realidad y juegan con una pelota de fútbol. En sus mentes todo estará bien y en algunas semanas volverán a reencontrarse con sus padres: los grandes ausentes de esta peripecia.

Otra de las escenas más tristes que uno puede observar durante la corta estadía en el centro de refugiados es la de los adultos mayores: en una esquina del salón hay una mujer de 70 años que llora mientras intenta explicarle a un voluntario de Cáritas que sufre de diabetes y que comió algo que le hizo daño.

En otro vértice del pabellón están ubicados los adultos mayores arropados con pijamas viejos y bufandas. Sus caras perdieron el color de la piel y reflejan el cansancio y la fatiga del momento.

Lo que antes pudo ser un centro de exposiciones hoy es un centro de escenas dramáticas, muchas de ellas nos remontan a las más compungidas historias que leímos después de la Segunda Guerra Mundial.

En tanto, como si la noticia de la guerra no fue lo suficientemente traumática para los ucranianos que debieron escaparse de su país, hay otra hasta quizás más espeluznante. En medio del desconcierto y de la entrada y salida de personas del centro de refugiados hubo varias denuncias de secuestros y de trata de personas.

“Hemos visto con nuestros propios ojos cómo intentaban llevarse a mujeres jóvenes. Un hombre ingresó gritando ‘Italia, vengan a Italia’ y les prometía que las iba a sacar de Ucrania. Tras nuestra denuncia pudieron detener al sospechoso escapando de Polonia”, comentó un voluntario de la ONG catalana Open Armas.

A la barrera cultural que existe naturalmente por la ubicación e historia de Ucrania se le suma la dificultad del idioma: muy pocos refugiados hablan en inglés y lo entienden. “En mi ciudad Berdyansk hablaban en ruso como idioma oficial. En el colegio me enseñaron ucraniano y tuve inglés, pero ya no lo recuerdo. A todos nos pasa lo mismo”, confiesa Dasha mientras logramos interactuar gracias al traductor de un navegador web.



Historias duras de la guerra en el centro de refugiados más grande de Polonia.

El destino quiso que ella, su hija de 6 años y su pequinés formen parte del vuelo humanitario -a cargo de Enrique Piñeyro- que partirá esta noche rumbo a Italia. Junto a ellas viajarán también alrededor de 200 refugiados, muchos de ellos niños y niñas menores de 10 años. Su historia vuelve a escribirse con aires de esperanza. O al menos eso quisiera creer.

Enviada especial Varsovia, Polonia.

DS