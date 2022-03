Se llamaba Henri Beyle, pero se lo conoce con el seudónimo de Stendhal. Su novela más famosa, Rojo y Negro, es considerada una obra maestra de la literatura francesa. Aunque murió el 23 de marzo de 1843, hace 180 años, se dice que es el escritor del siglo XIX más joven y el creador de la narrativa moderna.

Dueño de una enorme habilidad para descubrir y desnudar las razones psicológicas que animaban los comportamientos de la sociedad de su tiempo, su obra –plagada de descripciones detallistas y críticas– ahonda y hace pie en otro tema que la sustenta: el amor.

Stendhal había nacido en la ciudad francesa de Grenoble en 1783, seis años antes de la Toma de la Bastilla, hecho que dio inicio a la Revolución Francesa, cambiando para siempre la historia política de Francia (y del mundo).

Tenía 10 años cuando empezaron a rodar cabezas en Francia, lo que se conoció como “el Terror” (1793-1794). A este período le siguieron los sucesivos reinados napoleónicos que marcaron la infancia y la juventud del autor, lo que a su vez se ve reflejado en toda su obra.



“Rojo y Negro”. El protagonista de la novela se alista en la causa de Bonaparte, al igual que el propio Stendhal, quien llegó a desempeñar cargos de notoriedad durante el período napoleónico.

En Vida de Henry Broulard (1835-36), su autobiografía inacabada, el autor escribió: “Caí con Napoleón en 1814”. Esa derrota, asegura Beyle, marcó su nacimiento como Stendhal, el novelista inmortal.

Ese año, Napoleón fue obligado a abdicar y confinado a la isla de Elba. Aunque todavía faltaba el tiro de gracia de Waterloo. Y es nada menos que Julien Sorel, el protagonista de Rojo y negro quien, de niño, admira secretamente al estadista corso y, de grande, se alista en la causa de Bonaparte, al igual que el propio Stendhal, quien llegó a desempeñar cargos de notoriedad durante el período napoleónico.

Esta huella de la monarquía napoleónica se hace visible en toda la obra del autor, especialmente en las novelas La cartuja de Parma (1839), Lucien Leuwen (1834). De hecho, hasta escribió una biografía de Bonaparte en 1876.

Valorado por Friedrich Nietzsche y por Honoré de Balzac y vilipendiado por casi todo el arco de sus contemporáneos –justamente por la crudeza con la que revela las miserias de la sociedad de su tiempo–, el francés comparte el territorio del realismo con su coterráneos Gustave Flaubert y Émile Zola.

Su obra, rica en descripciones y detalles de la sociedad de su época, desnuda el trasfondo psicológico que animaba los comportamientos sociales y, sin embargo, no parece ser ese el único centro de interés del escritor sino también y, sobre todo, contar historias de amor con una mirada profunda y analítica. En definitiva, mostrar los distintos niveles o categorías en que se puede amar o en que se podía amar en los contextos socio políticos que lo rodeaban.

La cristalización del amor

En su ensayo Sobre el amor (1822) que el propio autor definió como “una monografía sobre la enfermedad llamada Amor” y “un tratado de medicina moral”, Stendhal compara el enamoramiento con un fenómeno que ocurre en las salinas de Salzburgo.

Dice: “En las minas de sal de Salzburgo, se arroja a las profundidades abandonadas de la mina una rama de árbol despojada de sus hojas por el invierno; si se saca al cabo de dos o tres meses, está cubierta de cristales brillantes; las ramillas más diminutas, no más gruesas que la pata de un pajarillo, aparecen guarnecidas de infinitos diamantes, trémulos y deslumbradores; imposible reconocer la rama primitiva. Lo que yo llamo cristalización es la operación del espíritu que en todo suceso y en toda circunstancia descubre nuevas perfecciones del objeto amado”.



Stendhal había nacido en la ciudad francesa de Grenoble en 1783, seis años antes de la Toma de la Bastilla.

Así, Stendhal establece cuatro “tipos de amor”:

1. Amor pasión: Para el autor, el amor verdadero e incondicional.

2. Amor físico: La atracción puramente sexual.

3. Amor placer: Más atado a las normas, tierno, con una fina y tímida sensualidad

4. Amor vanidad: El autor, acá, describe las relaciones que se arman por conveniencia. Cuando el otro otorga a uno un estatus, una apariencia o un valor. Tener a una pareja como un “objeto de lujo”, algo que era muy frecuente en la época -y que, podría pensarse, acaso no haya cambiado demasiado con el tiempo-.

“La inmensa mayoría de los hombres, sobre todo en Francia, desea y tiene una mujer de moda, como se posee un hermoso caballo, como una cosa necesaria al lujo del mancebo”.

Por otra parte, Stendhal habla de siete etapas por las que pasarían los enamorados:

1. Admiración: El admirador se dice: ¡Qué placer darle y recibir besos, etc…!

2. Expectativa: “Una seña, incluso ambigua del objeto del amor, un testimonio de reconocimiento. Eso basta. Ese segundo asombro, inestable, vacilante, se transforma de inmediato ante cualquier señal de esperanza”.



Henri Beyle era su verdadero nombre. El escritor francés vivió entre 1783 y1842. / Foto: EFE

3. Esperanza: El amor, acá, se sustenta en la esperanza de una posibilidad concreta de que el otro lo ame a uno. En esta instancia, quien ama, se sumerge en un océano de señales que pujan por convertir el deseo en realidad. Si esas señales llegan, florece el amor.

4. Nace el amor: “Amar es disfrutar, ver, tocar y sentir con todos los sentidos, tan cercano como se pueda, un objeto amado que ama de regreso”.

5. Comienza la primera cristalización: El proceso de cristalización consiste en la idealización de la persona que se ama.

“Un amigo nuestro se rompe un brazo en una cacería; ¡qué delicia recibir los cuidados de una mujer amada! Estar siempre con ella, viendo incesantemente las manifestaciones de su amor, nos haría casi olvidar el sufrimiento; y así partimos del brazo roto de nuestro amigo, para ya no dudar de la angélica bondad de nuestra amada. En una palabra, basta pensar en una perfección para atribuírsela a la mujer amada”, escribe.

6. Aparece la duda: “El amante comienza a estar menos seguro de la buena fortuna que había anticipado y somete las razones en las que basa su esperanza a un examen crítico”.

7. La segunda cristalización: “Cada cierto tiempo, durante la noche que le sigue al nacimiento de la duda, el amante tiene un momento de duda y recelo, y luego se reafirma a sí mismo: ella me ama; y la cristalización comienza a revelar nuevos encantos. Una vez más el ojeroso semblante de la duda lo pincha y él se paraliza. Se le olvida jalar aire y masculla: “¿Pero me ama?” Dividido entre la duda y el placer, el pobre amante se convence a sí mismo que ella podría darle un placer que no podría encontrar en ningún otro lugar del planeta”.

En la página 80 del capítulo XIV, Stendhal escribe: “Todo gran poeta que tenga una viva imaginación es tímido; es decir, que teme a los hombres por las interrupciones y trastornos que puedan traer a sus deliciosos ensueños. Tiembla por su atención. Los hombres, con sus groseros intereses, vienen a sacarlo de los jardines de Armida para arrojarlo a un fangal fétido, y apenas pueden conseguir que los atienda como no sea irritándolo. Por la costumbre de alimentar su alma de conmovedores ensueños y por su horror contra el vulgo es por lo que un gran artista está tan cerca del amor”.

VA