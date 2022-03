El debate comenzó como un comentario al margen del ex presidente Mauricio Macri, quien el lunes dijo que “si Aerolíneas Argentinas no es viable, hay que privatizarla“. Un día más tarde salió a responderle el actual presidente de la línea aérea estatal, Pablo Ceriani, quien dijo que “achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros”.

De todas maneras, Ceriani agregó que le parece “saludable” abrir una discusión sobre el déficit que arrastra la empresa, la cual, desde su estatización en julio de 2008, ha recibido aportes del Tesoro por el equivalente a 7.900 millones de dólares.

Las transferencias en los primeros dos meses del año muestran que esa necesidad de compensar las pérdidas de Aerolíneas con subsidios del Estado no se desaceleró. Más bien lo contrario: en enero y febrero, el Estado le giró a la línea aérea estatal el equivalente a 140 millones de dólares, más del 20% de todos los aportes presupuestados para este año.

Fue en ese contexto que el lunes, entrevistado por La Nación+, el ex presidente Macri planteó que “si no es viable, hay que privatizarla. No tengo dudas. No podemos seguir bancando 700 millones de dólares por año, es una locura”.



El expresidente Maurcio Macri, entrevistado en La Nación+.

Una característica de la “revolución de los aviones” de Macri fue abrir el negocio aerocomercial a otras aerolíneas, incluidas las “low cost” que comenzaron a operar a partir de 2018.

También, durante esa administración, le fueron otorgadas personerías jurídicas a los gremios “por empresa” que se fueron armando dentro de las”low cost”, lo cual le restó afiliados a los gremios aeronáuticos tradicionales, los cuales realizaron numerosas medidas de protesta durante esos cuatro años.

El martes, en un largo hilo de Tweeter, Ceriani le respondió a Macri tanto a título personal como sobre la visión que tiene el sector que representa. Políticamente, Ceriani responde al senador nacional y dirigente de La Cámpora, Mariano Recalde. Desde ese sector propugnan por la intervención directa del Estado en todo el sector aerocomercial.

“Dejar librada la conectividad, tanto interna como internacional, a la ecuación económica privada implica un riesgo demasiado alto, cuyas consecuencias económicas ya conocemos. La pandemia también nos dejó una enseñanza en ese sentido: la importancia estratégica de la aerolínea de bandera”, dijo Ceriani, quien además descalificó a Macri por haber dicho que los aviones comerciales son “taxis con alas”.

“Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país”, lo chicaneó Ceriani.



Pablo Ceriani, presidente de Aerolineas Argentinas, en un encuentro de líneas aéreas en Bogotá, en octubre pasado. Foto Reuters.

Además de las preferencias por tal o cual política, y el manejo de los resortes del sector aerocomercial, tener el control de Aerolíneas Argentinas significa el acceso a una caja multimillonaria: entre los ingresos propios por la venta de pasajes y los subsidios que recibe del Estado, sólo por esta empresa ingresan más de 2.000 millones de dólares por año.

No es menos cierto, además, que durante su gestión Macri en ningún momento amagó con privatizar Aerolíneas, si bien los presidentes que se sucedieron durante su mandato (Isela Costantini, Mario Dell’ Acqua y Luis Malvido) bajaron de manera importante el déficit durante los primeros tres años (ver infografía).

Durante el cuarto año de Macri, y los primeros dos de la actual gestión, las pérdidas de Aerolíneas volvieron a superar holgadamente el millón de dólares por día.

Ese gasto, en los últimos meses, parece estar acelerándose: un informe del consultor Carlos Vázquez, ex gerente de Aerolíneas y especialista en temas aeronáuticos, arroja que sólo en enero y febrero la línea aérea recibió aportes del Estado por 14.824 millones de pesos. La información sobre las erogaciones es oficial: proviene de la página Presupuesto Abierto, del ministerio de Economía.

En dólares oficiales, equivalen a US$ 140,9 millones sólo en un bimestre, que además es el de la temporada de verano, cuando los vuelos salen llenos.

Durante 2021, los aportes del Estado para sostener a Aerolíneas equivalieron, según ese mismo trabajo, a 668,3 millones de dólares.

De modo que una pérdida equivalente a casi US$ 141 millones en un bimestre arrojaría que ese rojo, lejos de bajar, se está recalentando.

Llamativamente, la compañía afirmó que justamente en esos dos meses, enero y febrero, el resultado “operativo” de la empresa fue superavitario en 15 millones de dólares.

“En el mes de enero la compañía tuvo ingresos por 140 millones de dólares y un resultado operativo positivo de 6.660.000 dólares. Mientras que en febrero los ingresos fueron por 143 millones de dólares, y un resultado operativo de 8.410.000 dólares“, dijo Aerolíneas la semana pasada, en un comunicado.

El resultado “operativo”, cabe aclarar, no es lo mismo que el resultado final. Surge de medir los ingresos generados por las ventas de pasajes y otros servicios como cargas (que en Aerolíneas tienen una baja incidencia) y restar los costos de los vuelos y los sueldos del personal afectado a esas tareas.

“Aerolíneas dice haber tenido una ganancia operativa de 15 millones de dólares, lo cual puede ser verdad , ya que es solo lo relativo al vuelo, sin considerar estructura u otros gastos. Sin embargo el propio gobierno dice que le ha girado 14.824,2 millones de pesos , lo que daría unos 141 millones de dólares a cambio promedio del bimestre que da el BCRA”, señaló Vázquez.

La Ley de Presupuesto 2022, aún sin sanción, establece que Aerolíneas requerirá al Estado durante este año 68.283 millones de pesos en concepto de “aportes de capital”. En base a esa cifra, Aerolíneas ya lleva gastado más de 21% de sus subsidios, en sólo dos meses.