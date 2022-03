Antonio Laje fue contundente en Buenos días América¨(América) luego de escuchar al canciller de la Nación Santiago Cafiero insultar a Jorge Lanata por haber criticado su inglés durante una presentación en Emiratos Árabes, y le pidió que renuncie.

“Cafiero tiene que irse. Por una cuestión de dignidad y de vergüenza propia, Cafiero debería renunciar. Vos no podes ser tan sobrador y tan soberbio. Vos Canciller, Ministro de Gobierno, ¿con qué derecho insultas a alguien?”, comenzó Antonio Laje furioso con la situación.

Indignado, continuó: “Si sos una figura pública bancate que te joroben, bancatela. En todo caso, contestá pero con educación. ¿Cómo se te ocurre usar un insulto soberbio, cancherito, hablando en inglés patético? ¿Y cómo no se pide disculpas?”. “No puede haber un canciller en la Argentina que insulte a un periodista de la forma en que lo hizo Cafiero. Sobrador, riéndose, haciéndose el cancherito”.

Recayendo sobre su labor, Laje fue tajante: “La verdad, Cafiero, es pésima la gestión, fue pésima como Jefe de Gabinete y de regalo Alberto Fernández, como son amigos, lo puso en la Cancillería. Otro cargo que le queda enorme. Es terrible”, sentenció.

“Tenés un canciller que se hace el cancherito, el sobrador, insultando a un periodista, es una locura y pasa como si nada dentro del Gobierno. Acá como Gobierno tenés que poner un límite sino absolutamente todo es válido ya. No podes tolerar es que un miembro de tu gobierno se haga el cancherito, sobrador, insulte a un periodista y no hagas nada”, exigió el conductor de BDA,

“¿Qué te haces el cancherito insultando? ¿Qué mérito tienen? Si vos me decís que el país está creciendo, sobra laburo, bueno… Qué se yo, hay cosas que te la podes bancar. Pero no tienen un sólo mérito para mostrar, si están destrozando absolutamente todo. Cómo se les ocurre encima esta bestialidad de venir a cancherear, insultar a un periodista. Están locos“, concluyó su descargo.

Qué pasó entre Santiago Cafiero y Jorge Lanata

Santiago Cafiero, canciller de la Nación, estuvo en Medio Oriente en la Expo Dubái con el afán de captar nuevos inversionistas que quieran introducir sus mercados y productos en el país. Pero en el discurso de presentación, el político recibió cientos de críticas y burlas en Twitter debido a su mala pronunciación en inglés.

Tras la repercusión, Jorge Lanata criticó en su programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre) las dificultades del canciller para expresarse en ese idioma. Horas después, en Urbana Play (104.3) Santiago Cafiero habló con María O’Donnell sobre el tema. “Yo tenía un discurso en español y cuando llegué me dijeron que no había traducción simultánea y lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde; la misión diplomática nuestra no es agradarle con la pronunciación a quienes han quebrado el país”.

“No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronuncias bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”, siguió su descargo.

“Lo que nos llega off the record de cancillería es que Cafiero siente que le hicimos bullying. Una crítica a un politico no es bullying. Atacar a alguien mas débil es bullying, y por lo que yo entiendo el gobierno es mas fuerte que yo”, lanzó. “Si es un merito hablar inglés, estamos mal. Es como que divide por dos cifras. ¿Desde cuando es un mérito? No tiene maestría en relaciones internacionales, no publicó un paper, ¿qué hace en la cancillería?¨, concluyó.

Fuente: Exitoina