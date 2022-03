Canosa contra Calu Rivero por los supuestos requisitos para casarse

El periodista Diego Esteves dio una escandalosa versión sobre la ruptura entre Calu Rivero y su novio ruso, Andrey Manirko. “Yo tengo una residencia en otro país que no es la Argentina, dame un palito verde y nos casamos e inmediatamente obtenés la ciudadanía”, habría dicho la modelo y ante la negativa de su pareja, habría tomado la decisión de separarse. Y en medio de las repercusiones que generó la información, Viviana Canosa decidió dedicar parte de su editorial en Viviana con vos para explayarse sobre el tema.



“Calu Rivero entiende menos de amor que yo de mandarín. Le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa. Porque escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse”, empezó la periodista, en referencia a las posturas que cada una tiene sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y redobló la apuesta: “Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida. ‘Si te querés casar conmigo, un palo verde’”.



Además, continuó su descargo cuestionando el estilo de vida que lleva la catamarqueña que hace años está instalada en Estados Unidos. “Esta actriz que no labura hace mil quinientos años y tiene una vida de millonaria, es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo y no labura. ¿Cómo hace?”, planteó.



“Se sabe que es vegana y que es verde, y obviamente no se hizo famosa por ser una gran actriz, todo lo contrario”, agregó.



“Supuestamente vive de ser influencer. Vive económicamente muy holgada. Ustedes entiendan esto que es la ideología de la guita… ¿Cómo le voy a creer a una mina que dice lo que dice de (Juan) Darthés si le pide a un tipo, que supuestamente ama y con el que se va a casar, un palo verde? Él se negó y terminó la relación ¡Todo es la plata! Presten atención, cuando yo me enojo con las verdes, pagas, escuchen bien, las verdes pagas son eso. Igual les digo que me ch…un huevo”, concluyó.