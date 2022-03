Carlos Nair arremetió contra Zulemita Menem por la herencia de Carlos. El heredero del fallecido ex Presidente dio detalles sobre el desgaste de la relación familiar que afrontaba en el último tiempo. Además, confesó que comenzó la sucesión con un abogado diferente al de la empresaria y que esto despertó una feroz interna.

Carlos Nair Menem contó que contrató a Alejandro Cipolla para seguir con la sucesión y herencia de su padre, Carlos Saúl Menem. Sin embargo, lo que más sorprendió, es que el hombre confesó que desconfía de su hermana, Zulemita Menem, tras recibir algunas donaciones por parte del ex presidente cuando aún estaba con vida.





En comunicación con Débora D’Amato en “A la tarde”, el heredero de Carlos Menem rompió el silencio y habló sobre los problemas familiares. “Carlos Nair me pide que le aclare, que primero se hizo correr la bola o al menos lo que me dice él, es que Zulema hizo correr la bola de que él debía mucha plata en la concesionaria. Carlitos me dice ‘no solo no debo plata, sino que trabajé hasta el último día’”, aseguró la panelista, quien en los últimos días mantuvo diferentes charlas con el hermano de Zulemita Menem.

“Me cansé de perdonar, tengo miles de errores pero jamás cagué a mi hermana. Todo lo contrario, siempre la cuidé y conmigo solo estuvieron para la televisión y las fotos”, agregó el empresario para finalizar un tema que seguramente tendrá más capítulos.