Podría decirse que ya había llegado a lo más alto que un chef pueda aspirar a nivel mundial, pero él siempre va por más. En enero de 2019, el argentino Mauro Colagreco se convirtió en el primer extranjero en obtener tres estrellas de la famosa y prestigiosa guía Michelin en Francia por su restaurante Mirazur, ubicado en Menton, en la Costa Azul.

Además, ese mismo año Mirazur alcanzó el primer puesto del ranking 50 Best Restaurants que lo consagró el mejor restaurante del mundo, lugar que ocupó hasta 2020 (y no perdió, solo que el reglamento del certamen no permite reelegir ganadores). También integra la lista de los 10 mejores chefs del mundo Best Chef Awards.

Sin embargo, Colagreco lo hizo de nuevo. En la última entrega de premios de la famosa guía, celebrada este martes 22 de marzo en Cognac, Francia, el argentino no solo conservó las tres estrellas de Mirazur, sino que sumó una más por su nuevo emprendimiento en la Costa Azul, el restaurante Ceto, inaugurado en octubre de 2021 dentro del exclusivo hotel The Maybourne Riviera.

​”Estoy emocionado de que Ceto haya ganado una estrella. Qué gran reconocimiento solo cinco meses después de haber abierto en el Maybourne Riviera”, escribió Colagreco en su cuenta de Instagram para compartir la noticia, y felicitó a todo su equipo, del cual dijo sentirse “muy orgulloso”.

Cómo es y cuánto cuesta comer en Ceto, el nuevo restaurante de Colagreco con estrella Michelin



Las mesas y la vista del Mediterràneo desde el restaurante Ceto.

Además de Mirazur, Colagreco tiene múltiples emprendimientos gastronómicos, como la cadena de hamburgueserías premium Carne en Argentina. Uno de sus últimos desafíos internacionales es el que encaró en 2021 en Francia: fue elegido para tomar el mando de los dos restaurantes de un nuevo hotel de lujo la Riviera Francesa, el The Maybourne Riviera.

Ceto, ubicado en el último piso del hotel, cuenta con una vista panorámica del mar Mediterráneo por su locación privilegiada sobre la península rocosa de Roquebrune-Cap-Martin. La carta, inspirada en el mar y en la pesca sustentable, ofrece atún, langostinos, caviar, langosta azul y una exquisita selección de quesos.



Los exquisitos platos de Ceto, el nuevo restaurante de Mauro Colagreco en Francia.

Los críticos de la guía Michelin publicaron: “Un embriagador viaje entre los tesoros del Mediterráneo. Platos precisos, cortes claros, libres y sin artificios: pase un delicioso momento en un refinado ambiente de inspiración marinera, en armonía con el plato, o en la terraza que ofrece una impresionante vista al mar, Mónaco y Cabo Martín. Una experiencia única”.

¿Los precios? De miércoles a viernes se puede almorzar con entrada, plato principal y postre por 70 euros (unos 14.000 pesos), sin incluir el maridaje con vinos, que suma 45 o 60 euros más de acuerdo a la opción que se elija (Méditerránée o Grands Terroirs). Para cenar, el menú degustación asciende a 168 euros (34.000 pesos aproximadamente) más el maridaje con 5 vinos (80 o 120 euros adicionales).

