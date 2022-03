Jornada perfecta para los hermanos Cerúndolo en el Masters 1000 de Miami, que se puso en marcha este miércoles. Quienes son dos de los mejores exponentes de la nueva generación del tenis argentino debutaron con el pie derecho y se anotaron sus primeras victorias en un certamen de esta categoría.

Con hinchada propia -algunos amigos de toda su vida que llegaron desde Buenos Aires y que viven en Estados Unidos-, Francisco se impuso por 7-5, 4-6 y 6-3 ante el neerlandés Tallon Griekspoor, de 25 años y 57° el mundo, en dos horas y 23 minutos . Mientras que Juan Manuel necesitó solo una hora y 37 minutos para superar por 6-3 y 7-5 al serbio Dusan Lajovic, 46°.

El mayor, de 23 años y 103° del ranking, tenía un desafío nada fácil ante Griekspoor, en el que fue su primer encuentro en el cuadro principal de un torneo de este nivel. La semana pasada había disputado la qualy en Indian Wells, pero se había despedido en la primera rueda ante el chino Juncheng Shang. Pero este miércoles, hizo un gran partido.

“Estoy muy contento. Creo que jugué un buen tenis, como no había hecho hasta ahora en esta gira. Había jugado bastante mal y estuve luchando en los entrenamientos para volver a encontrar el ritmo”, reconoció el porteño, campeón este año en el Challenger de Santa Cruz (Bolivia), en charla con ESPN.

Tras llevarse el primer set, con quiebre en el quinto juego, tuvo sus chances en el segundo. Pero dejó pasar tres break points en el noveno juego y en el siguiente, el neerlandés le robó el servicio y cerró el parcial. A Francisco le costó recuperarse de ese golpe, pero volvió a encaminar el partido en el tercero, que cerró con dos quiebres para avanzar.

“Tuve mis chances en el segundo para ganarlo, pero cometí algunos errores. Y después entré nervioso en el tercero, porque venía sin confianza y perder esas oportunidades duele. Por eso también estoy muy contento. Pasé mi debut en un Masters 1000. Ojalá el viernes pueda hacer un gran partido de nuevo”, comentó.

Su próximo rival será aún más complicado: el estadounidense Reilly Opelka, 18° del mundo, 2,11 metros de altura y uno de los sacadores más poderosos del circuito.

“No va a haber partido”, anticipó, entre risas. “Sé que su saque casi no lo voy a poder jugar. Voy a tener que estar preparado para jugar muy bien mi game de saque, no ponerme nervioso y estar enfocado y muy bien de la cabeza. No desesperarme si por momentos me clava un ace o me tira winners, ese es su juego. Yo tengo que hacer mi juego, mandar con mi derecha cuando saque, hacerlo correr… Pero más que nada disfrutarlo”.

Un rato más tarde, saltó a la cancha Juan Manuel, 20 años y 122° de la ATP, que selló su pase a segunda ronda con un poco más de facilidad ante Lajovic. Tras un arranque a puro quiebre -uno por lado en los dos primeros games-, el argentino consiguió desnivelar el marcador en un séptimo game, en el que consiguió un break en cero, para adelantarse 4-3. Y volvió a quedarse con el servicio de su rival, once años mayor, en el noveno juego para el 6-3.

En el arranque del segundo, los dos levantaron el nivel en sus juegos de saque, pero el serbio bajó mucho el número de errores y logró romper la resistencia del porteño, con un quiebre que le permitió adelantarse 3-2.



Juan Manuel Cerúndolo chocará en segunda ronda con el italiano Berrettini. Foto Twitter @ESPNTenis

Juanma, a quien muchos apodan La Compu por su capacidad analítica dentro de la cancha, no se desesperó. En un parcial mucho más parejo, siguió concentrado, pegándole muy bien con su drive y esperó el momento justo para golpear. Fue en el 12° juego, en el que concretó un quiebre para sellar el triunfo.

“Increíble esta jornada. Primero ganó Fran y ahora yo. Jugué muy bien, algo que no venía haciendo, venía sin confianza. Pero pude pegar bien con el drive, con muchos winners, saqué bien y metí un buen porcentaje de primeros saques. Y estoy muy contento con la victoria”, comentó el campeón de Córdoba 2021.

Cerúndolo -que se perdió casi toda la gira sudamericana de polvo de ladrillo por un desgarro en el psoas derecho y viene de caer en primera ronda en Indian Wells- chocará ahora con el italiano Matteo Berrettini, número seis del mundo y cuarto favorito.

“Es un partido durísimo, el más difícil de mi carrera. Pero contento por estar acá viviendo esta experiencia”, pronosticó.

Los hermanos sean unidos 🇦🇷🌴 “Soñamos jugar estos torneos y trabajamos mucho para lograrlo y hoy nos tocó ganar el mismo día, uno atrás del otro, impresionante”, dice @juanmacerundolo sobre @francerundolo 😉 ¿Qué hicieron después del partido? Esta 📸 juntos 😍 #MiamiOpen — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 23, 2022

Este jueves, será el turno de debutar de otros cuatro argentinos. Facundo Bagnis (104°) chocará en primer turno (a las 12 de nuestro país) con el sudafricano Lloyd Harris (44°), quien le ganó hace unos días en la segunda ronda de Indian Wells. Cerca de las 13.30, Federico Coria (60°) se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby (39°), que llega con la confianza en alto tras un buen paso por el Masters californiano, donde llegó a octavos de final y se anotó una victoria ante Stefanos Tsitsipas (5°).

Sebastián Báez (66°) jugará, alrededor de las 18, con el polaco Kamil Majchrzak (75°). Y no antes de las 20, Federico Delbonis (36°) tendrá un compromiso difícil ante el escocés y ex número uno del mundo Andy Murray, uno de los invitados de la organización, quien hoy está el 85° en el ranking y sigue trabajando para volver a la elite tras dos temporadas marcadas por varias lesiones.

Diego Schwartzman, que completa la lista de raquetas nacionales en el torneo, debutará recién en segunda ronda, por ser el 13° favorito. El Peque, 15° del ranking, espera por el francés Richard Gasquet o el australiano Thanasi Kokkinakis, proveniente de la qualy, que jugarán en el último turno de este miércoles.