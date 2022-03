Tanques de guerra rusos en Ucrania. Foto: Reuters.

Las tropas de ocupación rusas que operan en el territorio de Ucrania tienen reservas de municiones y alimentos para no más de tres días, afrontan importantes bajas y enfrentan rebeldías y deserciones constantes, según Kiev.



“Las Fuerzas Aéreas de Ucrania derribaron más de nueve objetivos aéreos del enemigo durante el día anterior (un avión, seis UAV y dos helicópteros, el número de misiles derribados se está aclarando). En el distrito de Okhtyrka de la región de Sumy, se registraron hechos de desobediencia del personal militar ruso. Alrededor de 300 invasores se negaron a cumplir la orden de combatir y, con 70 vehículos, se retiraron de la zona de operaciones”, señala el Estado Mayor General de Ucrania.



En las áreas temporalmente ocupadas de la región de Lugansk, debido a las grandes pérdidas de mano de obra, el enemigo continúa movilizando a los ciudadanos de la cuasi formación LNR. Una parte significativa de la población no apoya la política de los ocupantes, no quiere tomar las armas y se esconde de los representantes de las autoridades ocupantes. “La movilización es caótica, las personas movilizadas no son asignadas según su especialización, la mayoría de ellas no tiene especialización militar porque nunca han hecho el servicio militar. Con los ciudadanos que tienen pasaporte ruso se firman contratos, y a los que tienen pasaportes de la pseudorepública los alistan como voluntarios”, dice el informe.



En las direcciones de Donetsk y Lugansk, el enemigo sigue intentando avanzar y consolidarse, pero no tiene éxito, continúa el parte de guerra que publica el sitio Ukrinform. En números, Ucrania reportó 65 civiles muertos, 117 niños fallecidos, 651 edificios destruidos y daños en 3780 propiedades por el lado de las pérdidas. En cuanto a las bajas enemigas aduce que destruyeron 2.000 vehículos militares enemigos y provocaron las bajas de 15.300 soldados y 509 tanques de Rusia. Asimismo, las autoridades del país invadido informaron que detuvieron a más de un centenar de “saboteadores” en los alrededores de la capital, Kiev.



Divisiones blindadas ucranianas, resisten el avance del Kremlin. Foto: Reuters.



Las fuerzas ucranianas lanzaron a las 9:40 de este martes (hora local) varios cohetes y proyectiles contra Makeevka, ciudad satélite de Donetsk, según comunicó la representación de la República Popular de Donetsk ante el Centro Conjunto de Control y Coordinación del Régimen de Alto el Fuego. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, presentó este martes un informe sobre el desarrollo del operativo militar ruso en Ucrania durante la última jornada. Según el mismo, la defensa aérea rusa interceptó 14 drones ucranianos, incluido un Bayraktar TB-2, la aviación rusa atacó 137 objetos militares ucranianos, un grupo de helicópteros rusos destruyó durante la noche nueve tanques y siete transportes blindados de Ucrania y las tropas de la República Popular de Lugansk logró el control de cuatro pueblos.



Los Estados Unidos mientras tanto, están suministrando a Ucrania sistemas de defensa aérea de fabricación soviética, adquiridos en secreto hace varias décadas, información que se atribuye a The Wall Street Journal. Asimismo, las autoridades ucranianas instaron a los batallones nacionalistas a abandonar la ciudad de Mariúpol disfrazados de civiles, según denunció el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa ruso.