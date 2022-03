Jorge Rial regresó de Miami, Estados Unidos, donde estuvo trabajando y descansando junto a su hija Rocío, y habló con LAM (América TV, lunes a viernes a las 20) luego de su separación de Romina Pereiro. El conductor no se guardó nada.

“Fuiste uno de los pocos respetuosos y te quiero agradecer públicamente”, le dijo al notero del programa que conduce Ángel de Brito y de esta manera, disparó contra los periodistas que hablaron sobre su ruptura con la nutricionista, con quien estuvo casado por casi 3 años y se separó a comienzos de marzo último.

Al menos, el 3 de marzo fue cuando lo blanqueó en su programa Argenzuela (Radio 10, lunes a viernes a las 10). Es que, según él mismo relató, la crisis venía desde 2020.



El conductor habló de todo en LAM.

Muchas polémicas rondaron en torno a la situación del conductor a quién se lo acusó de infiel y de tener una relación con Alejandra Quevedo, periodista de C5N, canal en el que Jorge conduce, desde hace muy poco tiempo, Sobredosis de TV los sábados por la noche.

“En Miami me fue muy bien, me fui con Rocío, mi hija. La pasamos muy bien. Personalmente, me vino bien una cierta distancia de todo esto”, dijo Rial en LAM. Luego, se refirió a su expareja y a cómo transitó este último tiempo.

“Con Romina, estamos muy bien, como dije desde el primer momento, somos familia. Ella ahora está en Disney con las nenas estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos, hablamos…”, aseguró.

“Estamos bien. Ya pasó esa tormenta de cosas que se dijeron y que no eran verdad. Pero había que bancarla y yo la banqué: salí a comerme la marca y que la dejaran tranquila a ella. Ahora, está todo tranquilo”, añadió. Cabe recordar que la licenciada en nutrición estuvo internada hace unas semanas por un cuadro de estrés.



Jorge Rial acompañó a Romina Pereiro mientras estuvo internada por un cuadro de estrés en marzo.

Cómo ve la TV actual

Jorge Rial se encontraba al frente de TV Nostra (América TV), el ciclo que condujo por América TV en 2021, pero a finales de mayo de ese año, cuando todavía no se habían cumplido 2 meses de su estreno, decidió abruptamente levantar el programa. Desde ese momento, estuvo alejado de las cámaras hasta que, a principios de marzo, debutó como conductor de Sobredosis de TV en C5N.

El periodista no se guardó nada y opinó sobre cómo ve la televisión actual: “No estoy viendo tanta televisión. Vi ´El hostel de los casi famosos´ (ironizó, refiriéndose a El hotel de los famosos, el reality que se emite en El Trece). Les va bien… El reality es entretenido pero los que están adentro son malos”.

“​Yo conduje Gran Hermano y había cada pescado adentro… y después resultó ser bueno. Ahí tiene que ver con la producción y con cómo lo va manejando edición”, agregó Rial en diálogo con LAM.

También se refirió al esperado regreso de Marcelo Tinelli: “Tinelli va a volver en junio. Creo que si vuelve, tiene que volver renovado y sacarse de encima a todos los que tuvo hasta ahora. Tiene que salir con gente nueva de producción, de cámara, de todo. Hay que renovar. Lo hice yo, lo tiene que hacer por el bien de todos”, opinó Rial sobre el conductor de ShowMatch.

Pero, además, no dudó en hablar sobre el ciclo que condujo durante más de 10 años, Intrusos (América TV, lunes a viernes a las 13.30), que ahora está a cargo de Flor de la Ve. “No extraño nada Intrusos, lo dejé hace 2 años ya. No extraño nada de lo que dejé atrás. No soy un tipo de agarrarme de los objetos. De la gente sí, pero no de los objetos”, dijo, y aprovechó para enviarle un saludo a Marcela Tauro, con quien tuvo un fuerte cruce hace un mes.



Uno de los mensajes de Instagram con los que Marcela Tauro se enfrentó a Jorge Rial.

“Le mando un beso a Tauro que el marido, creo, que tuvo un accidente. Más allá de cualquier diferencia, a ´la negra´ la quiero mucho”, expresó recordando a quien fue su compañera en el famoso programa.

Sus peleas mediáticas

Jorge Rial estuvo envuelto en varias peleas en el último tiempo, sobre todo con sus excompañeros. En diálogo con LAM, aseguró que volvería a juntarse sólo con algunos de ellos: “Con algunos, hay posibilidad. Pero con otros, no”, aunque no quiso entrar en detalles ni dar nombres. “Ya me juntaré con algunos, no tengo ganas ahora, no tengo interés. Y no me suma ni me resta nada”, declaró.

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Luis Ventura, Rial lanzó: “Yo también lo quiero a él, pero no sé… Tampoco uno arregla todo con un café, no es necesario un café. Y tampoco las relaciones tienen que durar para siempre. Yo no creo en eso. Las relaciones, como todo, tienen límites. Lo sigo queriendo pero ya pasó eso, ya está. No me engancho con eso”.

También se refirió a su relación con Yanina Latorre y aprovechó para dar un consejo y tirar una indirecta a ex amigos del medio: “Con Yanina, no pasa nada, no es amiga, no me conoce. Me duele cuando cierta gente a la que ayudé mucho… Eso me dolió. Consejo: Ayuda a los 4 o 5 tipos que valen la pena. A los demás, cuando tengan sed, tirales una sardina”.

A continuación, Rial afirmó: “Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son los que menos me molestan, porque lo hacen por el rating y por el laburo. Hay otra gente que sí ayudé con contactos, con sacarlas de quilombos grandes… No importa quiénes, ellas saben. Eso sí me dolió… No me merecía eso de parte de ellos. Lo otro es parte del juego de la televisión”.

“Con Pallares hablé por WhatsApp, él me dijo lo suyo, yo dije lo mío, tampoco iba a decir nada…”, concluyó.

