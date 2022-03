Kranevitter y Soteldo.

El futbolista argentino Matías Kranevitter, del Monterrey de México, recibió una dura sanción por haberle pegado un puñetazo sin balón al venezolano Yeferson Soteldo, de Tigres de UANL, hecho por el cual pidió disculpas hoy en sus redes sociales.



“Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie”, escribió el exjugador de River en el mensaje en Instagram, sobre el golpe que le propinó a Soteldo en la cabeza sin balón en juego, el pasado sábado en el cotejo que su equipo perdió con Tigres 2-0 por el torneo mexicano.

.

“Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a los hinchas. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El fútbol es un deporte que amamos!”, concluyó en su cuenta de Instagram.



Kranevitter, de 28 años, exAtlético de Madrid y Sevilla, ambos de España, y Zenit de Rusia, se expone a una dura sanción que lo marginaría de los próximos partidos de Monterrey.