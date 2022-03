La “guerra” entre Wanda Nara y Eugenia la China Suárez por el affaire entre la actriz y Mauro Icardi sigue salpicando a Paula Chaves, quien se dijo, intercedió en pleno estallido del escándalo para esclarecer los rumores que circulaban en las redes.

Sucede que, a cinco meses de que explotara la polémica, la mujer de Pedro Alfonso volvió a ser consultada al respecto y, lejos de llamarse a silencio, como en otras oportunidades, habló y hasta desmintió haber insultado a la China, quien era su amiga.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM (El Trece, lunes a viernes a las 20) la encontró a la salida del estudio de Cortá por Lozano (Telefe, lunes a viernes a las 14.30) y le preguntó por su pelea con Suárez.

“¿Es cierto todo lo que se dice? No nombro a nadie, pero se dice que hubo una fractura, una cosita ahí, como que se resintió algo”, le dijo el movilero del ciclo conducido por Ángel de Brito.

“A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años haciendo Este es el show, donde se tocaban estos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro… Como que no me siento cómoda ahí”, respondió Paula.



Paula Chaves a la salida de los estudios de Telefe. Captura de TV

Y rápidamente agregó: “No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver”. “Pero hubo daños colaterales que te repercutieron, eso sí podemos decir”, le recordó el cronista.

“La verdad es que a mí me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema. No estoy enojada ni mucho menos, no me peleé con nadie. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas y me duelen y me apenan“, indicó Paula segundos antes de dar por terminada la nota con una frase contundente. “Con esto cerramos: yo no le dije sorete a nadie“, aseguró.

De vuelta al piso, De Brito le recordó a Yanina Latorre que esa versión (por el presunto insulto de la conductora a la actriz) había salido de su boca. A lo que la panelista explicó: “Me lo sigue insistiendo Wanda“.

“Ella me sigue hablando de ese llamado que le hizo… La primera persona que se da cuenta de que podría estar pasando algo (entre Eugenia y Mauro) porque había muchos likes de un lado y de otro, fue Paula”, explicó la mujer de Diego Latorre.

Y aclaró: “Paula primero la llamó a la China y le reprochó: ‘te estás metiendo…’ Conociéndola, por cómo se maneja, cómo es… Hubo un primer llamado. Eso fue meses antes del recital (de Camilo, en donde Eugenia y Wanda hablaron por videollamada)”.

Vale aclarar que Paula es íntima amiga de Zaira Nara, la hermana menor de Wanda, quien también se vio afectada por el affaire en cuestión. Es que ella comparte agencia con la China, a quien conoce del medio por Paula y otras personas de su círculo íntimo que tienen en común.

Tal es el vínculo entre Zaira y Suárez que en las redes sociales se puede encontrar material de sobra de ellas dos juntas. De hecho, días atrás, la hermana de Wanda reveló que la visitó luego de que saliera a la luz el amorío secreto con su cuñado.

“La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas, pero no le contaba mis intimidades”, precisó Zaira en una reciente entrevista que le hizo Marcelo Polino en Flor de equipo (Telefe, lunes a viernes a las 11).

JA