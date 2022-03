Leo García se indignó con el locutor Martín Salwe en El hotel de los famosos (El Trece, a las 22.15), el reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Chino Leunis. El cantante se sintió sumamente moles por un comentario sobre su sexualidad y le exigió a Salwe que se disculpara.

Durante un juego con una ruleta en el que debieron participar los 16 famosos que compiten en el programa, todos tuvieron que contestar las preguntas que les fuera deparando el azar.

En ese marco, Leo García contó que se siente atraído por Martín Salwe. “Es muy sexual”, dijo. Y añadió: “Él se mete en la cama de cada uno, pero no en la mía porque me tiene miedo”.

Enseguida, el músico fue por más: señaló que Salwe tiene “una actitud de querer agradar y seducir todo el tiempo”. “Me dijo que me quería hacer el amor”, aseguró.



Salwe se rió y sostuvo que García le cae muy bien y que le gusta mucho cómo canta. Entonces, Leo arremetió: “Una cosas es que digas que te querés acostar conmigo y otra, que te caiga bien”. “Yo hago mucho chiste con eso, pero es chiste. Siempre es en chiste”, argumentó Salwe al tiempo que manifestó que ni siquiera recordaba cuándo ni cómo le había hecho ese comentario a Leo.

El momento más incómodo

Un rato después, llegó la situación que generó una gran incomodidad entre los integrantes del show que presenciaron el cruce que se dio entre Leo García y Martín Salwe.

Todo empezó cuando en una una charla compartida entre varios, Martín Salwe le preguntó a la bailarina Melody Luz acerca de sus gustos respecto de las mujeres, más concretamente sobre los atributos físicos que más le llamaban la atención a la hora de sentirse atraída por una mujer.

Entonces, saltó Leo García, furioso. “No sé por qué se hacen tantas preguntas sobre la sexualidad, me incomoda mucho este tema”, reclamó.“Se pregunta mucho por la sexualidad, y es algo que hoy me molestó mucho, hay que superar eso”, agregó.



Y continuó con su queja a viva voz: “Qué le gusta a ella, qué me gusta a mí, si soy homosexual, que me quiere coger… Y todo ese tipo de cosas. Me hincha las pelotas, es muy poco evolutivo, son demasiado machistas ustedes”, subrayó.

A renglón seguido, disparó directamente contra Martín Salwe: “Yo me sentí ofendido cuando me dijiste que me querías coger. No está bueno, no fue un chiste”. “Es necesario que pidas disculpas y que no hagas más chistes de sexo conmigo”, exigió.

Martín Salwe reaccionó tratando de calmar las aguas. Le extendió su mano al cantante y le dijo: “Si te sentiste ofendido, te pido disculpas. Obviamente, fue sin querer, no fue a propósito”. “Igual, sabé que lo último que haría acá es molestarte a vos”, agregó el locutor.



Luego, de cara a la cámara, Leo García explicó: “Me sentí muy tocado con lo que me dijo. Reconozco que soy muy sensible y que también puedo ser enojadizo. Pero, bueno, si eso se lo decís a una mujer, no queda nada bien. Pero decírselo a un homosexual es exactamente lo mismo“.

“Mi sexualidad me representa, en algún punto. Y eso retomó un trauma que yo vengo acarreando de chico”, detalló. Y en referencia a Salwe, acotó: “Yo trato de seguirle el juego, pero llega un punto en el que eso me hiere“.



