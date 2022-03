El fútbol da para cualquier tipo de debates y polémicas pero difícilmente alguien dudaría en poner a Mario Alberto Kempes junto a Diego Armando Maradona y Lionel Messi como los mejores representantes de la historia argentina. Por eso, si el Matador habla de Leo y de la Selección, vale la pena escucharlo, tomar nota y reflexionar.

En declaraciones al ciclo Super Deportivo, el exfutbolista, campeón y goleador del Mundial 1978, hizo referencia al presente del capitán argentino, más precisamente a los días difíciles que le toca enfrentar en el Paris Saint Germain y la expectativa que genera de cara a Qatar 2022.

“A mi también me silbaron, me han dicho de todo y me tiraron naranjas en Valencia, pero nunca bajé los brazos. Es un resultado de los resultados. La gente siempre espera lo mejor de vos. Le podés dar lo mejor, pero como estás en un equipo, todos están en la misma bolsa. No se salva nadie, ni el mejor ni el peor. O ganan todos o pierden todos. Hay que bancársela, no todo es color de rosas. Los resultados mandan, hay que aguantársela, por eso te pagan y firmás contrato y de lo contrario dedícate a otra profesión”, planteó el Matador de arranque, comprendiendo la reacción de los hinchas del PSG tras la eliminación de la Champions League, a manos del Real Madrid.

En ese sentido, el exfutbolista y hoy comentarista televisivo, agregó: “La gente que paga la entrada tiene derecho a patalear, eso ponele la firma. Las cosas son blancas o negras. El público tiene derecho a quejarse si vos no jugás bien”.



Kylian Mbappe junto a Lionel Messi, realidades opuestas en el Paris Saint Germian. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON.

El futuro de Messi, ya sea en el PSG o si termina dándose una vuelta al Barcelona, también formó parte de la charla con Kempes. “Si Messi está cansado en el PSG, deberá resolver su situación y ver qué quiere hacer. Tiene un contrato bastante largo con el París. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos, porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado”, aseguró el ídolo cordobés, cuyo nombre sirvió para rebautizar el viejo estadio Chateau Carreras de la capital provincial.

Consultado respecto a qué es lo que ve cuando observa el semblante de Messi en el PSG, Kempes fue contundente: “Yo veo mucha preocupación”, afirmó. Y luego aclaró: “A mí lo que me preocupa es ver esa cara de Messi pensando en lo que pueda hacer en la Selección Argentina. Que gane o pierda con el Paris, o que juegue en el Barcelona o en el Madrid, me importa cinco pepinos. Lo único que quiero es a Messi al 200 por ciento en la Selección Argentina. Quiero que llegue de la mejor forma tanto de la azotea (por la cabeza) como del piso, de la mejor forma en la cabeza y bien físicamente”.

“El París no es el Barcelona. En el Barcelona era el rey; en el Paris no está tan contento como cuando estaba en el Barcelona. El sigue siendo el rey del mundo, lo que pasa es que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por más que se le salga la sonrisa en cualquier momento. No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora”, vaticinó el ex River y Rosario Central en sus declaraciones a Super Deportivo, que se transmite por la Radio Villa Trinidad, FM 97.9 de Santa Fe.

Ovación a Mbappé.

Silbidos a Neymar, Pochettino y a… Messi!

Nunca en su carrera su propio público lo trató así!

Insólito.

Todo una señal de lo que debe hacer.

pic.twitter.com/wOhHyYNo14 — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 13, 2022

Hincha de la Selección

Kempes se declaró ilusionado con la Selección de Scaloni, a la que da como candidata por la fortaleza que le puede brindar haber ganado la Copa América, aunque pidió cautela porque sabe lo difícil que es hacer una buena Copa del Mundo.

“Siempre tengo esperanza que la Selección Argentina vaya a más y que se sigan conquistando triunfos y principalmente el título del mundo. Esta Selección es diferente, ya sabe lo que es ganar, la veo de otra manera a la anterior Selección, tiene otras cualidades”, diferenció Mario.

Y luego opinó: “Esta Selección tiene personalidad y lo tiene a Messi de referencia, pero cuando tienen que jugar, ellos juegan. Lo tienen a Messi como un referente y cuando lo necesitan lo tienen a disposición. No es que Messi es un punto y aparte. Es el mejor jugador del mundo y en la Selección hace falta. Pero la veo diferente porque no tiene dependencia de Messi, hay jugadores con capacidades diferentes a los que se veían en selecciones anteriores”.



Otro semblante. Lionel Messi sonriente en la práctica de la Selección Argentina. Foto: Instagram AFA.

“Espero que Argentina salga campeón. Son muchas las posibilidades que tiene, por lo que he visto, no hay ninguna Selección que diga ‘¡Guau!’. La fichita en Qatar la pongo por Argentina, pero la pongo con mucho cuidado”, explicó el cordobés.

Y por último, avisó: “Vamos tranquilos. No nos equivoquemos como siempre nos equivocamos y no creamos que por ganar la Copa América podemos ser campeones del mundo. La Copa del Mundo no se gana muy fácil, tenemos dos y ha pasado mucho tiempo de esto. Este grupo ganó una Copa América, pero tampoco es que se ganaron dos Copas del mundo seguidas”.