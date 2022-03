Mauricio Macri dejó varias definiciones políticas y lanzó a Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones 2023. “Vamos a volver con más poder político”, dijo el expresidente sobre las aspiraciones de la principal coalición opositora. También repartió cuestionamientos a Aerolíneas Argentinas, hizo una sutil -e inesperada- crítica al FMI y deslizó quiénes serán protagonistas dentro de dos años.

“Esta vez que vamos a volver con más poder político, la reforma laboral tiene que estar el primer día”, dijo Macri, en un Instagram Live del diputado Martín Tetaz. La frase no sonó casual: fue casi un slogan del kirchnerismo en su gestión.

Siguió refiriéndose a la reforma laboral, trunca en su etapa en la Casa Rosada. “Hablar de que hay que defender estas leyes laborales, cuando más de la mitad de los argentinos están en el mercado informal… ¿qué cuidamos? ¿El corralito para unos pocos? Se construye una pared que hace que la gente no pueda entrar al mundo laboral”, argumentó.

También habló sobre un cambio de clima político en la Argentina.

“Siento que las nubes se están despejando. Más argentinos entienden que ese Estado que los atrajo con un discurso de que los iba a cuidar, se dan cuenta de que el Estado los estafó sistemáticamente. El argentino medio se da cuenta de que algo era un lindo discursito pero escondía una mala intencionalidad“, confió Macri.



Mauricio Macri con Martín Tetaz, en las redes.

Continuó en la misma sintonía: “A diferencia del 2015, la gente ya no se engaña. En el 2015 gastaron reservas, petróleo, la gente vivió esa fiesta de forma distraída. Ahora son más conscientes del récord de deuda que tomaron, van a una velocidad récord”.

Y remarcó: “Mucha gente se está yendo del país. Eso hay que pararlo, porque ahora viene la gran oportunidad de la Argentina. Es en 2023. Hay una madurez que no existía. En estos dos años se entendieron cosas que no estaban listos para entender entre 2015 y 2019″.

En cambio, no se mostró demasiado optimista sobre lo que dejará el kirchnerismo. “Si antes nos dejaron el ascensor en el tercer subsuelo, ahora lo van a dejar en el décimo subsuelo“, lamentó.

Rodríguez Larreta, Bullrich y más

En otro tramo, habló sobre las aspiraciones electorales de los representantes opositores. Otra vez, volvió a eludir la pregunta sobre si él se postulará para volver a la Rosada. Pero avisó que habrá unas PASO “con tres o cuatro precandidatos”.

“Necesitamos unas PASO. Va a haber tres o cuatro candidatos. Si la UCR encuentra capacidad de liderar, por qué no puede haber un presidente radical. Estoy ayudando a Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) para que construyan una propuesta de liderazgo que invite a los argentinos a la gesta de la transformación”, expresó sobre los nombres de la coalición con más peso.

Además, repartió elogios a otros integrantes de Juntos por el Cambio. Destacó a Carolina Losada, porque tiene “buena actitud, es una gran aparición de la política, fresca, frontal, segura“. Valoró a Rogelio Frigerio y al chubutense Nacho Torres.

Macri: el recuerdo de 2019 y el FMI

También habló sobre los motivos que definieron la contienda en las urnas en 2019.

“Perdí porque no supe explicarles a los argentinos con suficiente claridad que este rumbo era el correcto. La gente del medio dudó. Si hubiésemos sostenido el 5% o 10% de gente, ya estábamos”, apuntó Macri.

En esa línea, deslizó una llamativa crítica al Fondo Monetario Internacional.

“Pusimos el cuerpo, salimos a la calle. La gente bancó y por eso nos fuimos de pie con el 41%. Había una convicción de cómo llegar, con equilibrio fiscal. Tuvimos una política monetaria impuesta por el Fondo muy dura, que muchos dicen que nos hizo perder la elección”, señaló el ex presidente.

Aerolíneas Argentinas, en la mira de Macri

Macri reiteró su cuestionamiento a Aerolíneas Argentinas. “Ya no hay espacio para sacarle plata a la gente y desplifarrarla en cosas que no conducen a nada. ¿Por qué el 90 por ciento de la gente, que no vuela, va a pagar para las arbitrariedades de Biró y sus amigos?”, apuntó contra el sindicalista aeronáutico, secretario general de APLA.

“En casi ningún país quedan aerolíneas estatales. Es mentira, una sanata que vuela a ciudades que no vuela nadie. Las low cost vuelan. Y si querés te sentás y negocias con las privadas”, agregó.

Volvió a remarcar la necesidad de reabrir el aeropuerto del Palomar. Y dejó una definición curiosa sobre política de transporte. “El avión es un colectivo que vuela. ¿Por qué los colectivos y los taxis no los maneja el Estado y los aviones, que vuelan, sí?”.

En Instagram

El encuentro entre Tetaz y Macri fue promocionado por el diputado nacional el martes por la noche. Centró su anuncio en los temas “Economía y política hacia el 2023” e invitó a sus seguidores a dejar preguntas en los comentarios.

A días de viajar a Italia para participar del Mundial de Bridge (se disputará entre el 27 de marzo y el 9 de abril en Parma), en las últimas horas Macri se había pronunciado en duros términos sobre la interna del Gobierno.

“Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial”, dijo ante la consulta por el valor de la palabra de Alberto Fernández.

“Hay mucha gente que la esta pasando mal y ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, un modelo de país, un sueño compartido termina en esto. Que encima que tienen el país a la deriva, sin rumbo, sin plan se pelean entre ellos. Eso da vergüenza“, explicó sobre la grieta en el Frente de Todos, en LN+.

También hizo una lectura acerca de su derrota electoral en 2019: “Por una falta de entendimiento y fallas en nuestro gobierno, hubo gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, con ideas fantasiosas. Dimos un paso para atrás”.

DS