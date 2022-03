El actor Maxi Ghione, que sufre de otoesclerosis y tiene hipoacusia severa desde los siete años, se operó en 2020 del oído derecho y recuperó el 80% de la audición y ahora tiene pensado hacer lo mismo con su oído izquierdo.

Ghione dialogó con el diario La Nación y reflejó su alegría por este importante cambio en su vida. “Es un milagro”, afirmó el actor que interpreta el personaje de Chacho en la ficción de Pol-ka La 1-5-18 (El Trece, a las 23.30).

“Aprendí a hacer todo sin escuchar, a manejar, a actuar… Cuando el doctor Fernando Diamante me operó (el oído derecho), me dijo que si recuperaba un 30 o un 40% saltábamos en una pata de la alegría. Y recuperé el 80%. Son esas cosas que te mandan del cielo, en este caso mi prima Dolores y mis padres, cada uno desde su estrella”, aseguró el artista.



Maxi Ghione y una operación que le cambió la vida. Foto: Archivo.

Y reconoció, emocionado por esta nueva etapa en su vida: “Ahora escucho casi como un oyente del oído derecho. No operan los dos oídos a la vez porque si sale mal, perdés la audición en forma permanente. El post operatorio es largo, dura dos meses y tenés que estar en reposo, tranquilo”.

“Es bancable pero hay que quedarse quieto y no puedo trabajar ni dar mis clases de teatro. Entonces, me voy a operar cuando tenga dos meses libres y pueda dedicárselos a mi recuperación. Me iba a operar en 2021 y me llamaron para estar en La 1-5-18″, agregó.

Entusiasmado con su mejoría y por haberse reencontrado con un montón de sensaciones que no tenía desde que era muy pequeño, ahora Maxi piensa en operarse el oído izquierdo y lo hará recién cuando su trabajo se lo permita.



Maxi Ghione, en su rol en la ficción “La 1-5-18”.

“Ahora me manejo con audífono en el oído izquierdo solamente. Es todo muy extraño. Puedo escuchar a los pajaritos, que me despiertan y, a veces, los odio porque desde los 7 años que duermo en silencio. Entonces duermo de costado, con el oído derecho sobre la almohada”, reveló, con humor.

“No me acostumbré todavía, y pienso cuántos sonidos me he perdido en mi vida. El doctor Diamante me cambió la vida junto con la Fundación Fanda, que trabaja maravillosamente bien con chicos que no tienen acceso a audífonos, un aparato muy costoso, realmente. Y llegué a ellos a través de una alumna, Gina Romano, que es la presidenta de la Fundación”, explicó Ghione.

Muy emocionado, el actor también destacó que encontró una nueva manera de comunicarse con sus seres queridos. Y eso lo tiene muy sensibilizado.



Maxi Ghione, junto a Juan, su hijo. Instagram.

“Llevaba 40 años sin oír nada. Leo los labios y empecé a usar audífonos cuando nació mi hijo, hace 16 años, porque quería escuchar si lloraba en la noche. La operación fue un regalo del cielo. Ni bien pueda, me operarán el oído izquierdo. Ahora puedo escuchar el corazón a mi hijo Juan, algo que nunca había podido hacer”, sentenció.

DD