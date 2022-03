La periodista rusa Oxana Baulina, del medio opositor The Insider, murió en un bombardeo contra un centro comercial en Kiev cuando se encontraba trabajando, informó este miércoles la propia publicación.



Baulina estaba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial en el distrito kievita de Podolsk.



Otro civil también murió y dos personas que acompañaban a la periodista resultaron heridos y están hospitalizados.



The Insider es uno de los medios rusos declarado como “agente extranjero” por recibir financiación del exterior, y antes de unirse a este medio, Oxana Baulina trabajó como productora para el Fondo Anticorrupción del principal opositor ruso, Alexei Navalni, actualmente encarcelado.



Cuando esta organización fue declarada extremista, Oxana salió de Rusia para seguir trabajando para The Insider acerca de la corrupción rusa. Actualmente estaba en Ucrania, desde donde mandó diversas informaciones desde Kiev y Leópolis.



Con ella, son ya siete los periodistas muertos en esta guerra de Ucrania. Antes fallecieron Dilerbek Shukurovich Shakirov (muerto en el tercer día de guerra en la ciudad de Jersón), el cámara Yevgueni Sakun (en Kiev) Viktor Dudar (en Mikolaiv), el estadounidense Brent Renaud (Irpin), Pierre Zakrzewski y Oleksandra Kurshynova , estos dos últimos empleados por Fox News y fallecidos en Horenka, a las afueras de la capital ucraniana, según la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC). Con información de EFE