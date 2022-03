Las estirlas del escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi hacia Wanda Nara con la China Suárez alcanzó a varias personalidades del mundo mediático, entre las que se encuentra Paula Cháves, íntima amiga de Zaira Nara y también de la China, a quien hasta entonces había defendido de otras críticas hacia la ex de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Anoche en LAM rompió el silencio y se refirió a cómo ocurrieron los hechos, con un cronista que la encontró a la salida de estudio de Cortá por Lozano, donde fue a despedirse tras su reemplazo en la conducción debido al accidente de Verónica Lozano.





“Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, preguntó el cronista. “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda”, admitió Paula.

“Trabajé muchos años haciendo Este es el show, donde se tocaban estos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que me incomoda hablar del otro, opinar sobre su vida. Como que no me siento cómoda ahí. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema”, afirmó.

“No me gusta el escándalo. Me incomoda. Todo me da tristeza. No es mi tema. Pasaron cosas que no estuvieron buenas” @paulitachaves sobre @chinasuarez en #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 23, 2022

“No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan”, agregó Paula y cerró la nota, siempre sin nombrar a la China Suárez y a la supesta discusión entre ellas tras conocerse la infidelidad con Icardia, con una frase contundente: “Yo no le dije sorete a nadie”, dijo.