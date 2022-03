La espera, terminó. Paulo Londra, uno de los cantantes y raperos más importantes de la música urbana en Argentina e hispanoamérica, anunció su regreso al mundo musical y este miércoles 23 de marzo estrena su nuevo sencillo, Plan A.

La noticia de la vuelta de Paulo Londra a los sets de grabación se dio a través de Instagram, cuando la plataforma de música Spotify subió un breve video a Instagram, en donde anuncia el regreso del artista cordóbes jugando al baloncesto y el anuncio de su nuevo sencillo para este miércoles 23 de marzo.

Sin embargo, son muchos los usuarios que se preguntan la hora y dónde podrán escuchar Plan A, el nuevo sencillo de Paulo Londra. A continuación, te comentamos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas el estreno de la nueva canción del artista argentino.

Plan A: a qué hora es y dónde escucharlo

​Plan A, el nuevo sencillo de Paulo Londra, se estrenará hoy a las 19:00 (hora de Argentina). A su vez, también los fanáticos de diversas partes del mundo podrán escuchar la canción en distintos husos horarios. En México se estrenará a las 16:00, Miami a las 18:00 y España a las 23:00. Los horarios correspondes a las horas locales de cada país.



Captura de pantalla del nuevo sencillo de Paulo Londra, Plan A, en YouTube. Fuente: YouTube.

Por otro lado, la paltaforma elegida para escuchar el nuevo sencillo de Paulo Londra es Spotify. Sin embargo, para aquellos que no cuenten con una suscripción a la plataforma musical, podrán hacerlo a través del canal oficial del artista en YouTube e iTunes, a la misma hora del estreno.

Paulo Londra y el conflicto con Big Ligas: qué pasó

En el 2020, ​se hizo público un conflicto legal entre Paulo Londra y -para ese entonces- su sello discográfico, Big Ligas, y sus cofundadores. Se trata de sus ex-productores y socios, el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar). Esa disputa le impedía editar música desde 2020. Como los tribunales finalmente fallaron a su favor, puede volver a la actividad.

“Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker. Me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes”, relató Paulo Londra.



Paulo Londra regresó a los estudios tras resolver su conflicto con Big Ligas. Fuente: Juano Tesone (Clarín).

“Nos hizo poner de espaldas y me dijo que firmara unas fotocopias mientras nos filmaban. Creí que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa“, acusó el artista a su exsocio.

El cordobés luego explicó que se reunieron con dos abogados. “Me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano”, reclamó.

La acusación derivó en un conflicto judicial que alejó a Paulo Londra de los escenarios y las salas de grabación. Sin embargo, los tribunales fallaron a favor del cordobés y el artista pudo volver a la actividad musical.