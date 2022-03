A horas del 24 de marzo y un nuevo aniversario del último golpe militar en la Argentina, Cristina Kirchner hizo una aparición a través de un video, pero no deslizó ninguna crítica al Gobierno como en mensajes anteriores. Esta vez fue para agradecer un homenaje en una escuela de General Rodríguez que votó cambiar su nombre por el de una mujer desaparecida en la dictadura. Al ver una foto en sepia, la vicepresidenta reflexionó: “Podría haber sido yo también“.

“Van a estar en un día muy especial para la Escuela Secundaria 14 de General Rodríguez, que me habían invitado para esta importante ceremonia donde le imponían el nombre de su escuela Irma “Mimí” Tardivo”, arranca el video que grabó en su despacho del Senado, de casi cinco minutos de extensión.

“Acá tengo el flyer, de lo que es el acto que seguramente se está desarrollando en estos momentos. Hermosa la foto de Mimí, con su guardapolvo y sus medias tres cuartos una típica muchacha de aquellos tiempos, podría haber sido yo también“, dijo la vicepresidenta, quien remarcó que Argentina es un país a la vanguardia de los Derechos Humanos.



Invitación de una escuela de General Rodríguez a Cristina Kirchner para cambiar el nombre por una víctima de la Dictadura.

“Quiero agradecerles a las autoridades del colegio, a su Directora, Natalia Rodríguez, y felicitar a ella, a los docentes y fundamentalmente a los alumnos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para el día de la fecha, y quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota, donde me invitan, aunque sea a participar de esta manera que lo estamos haciendo”, afirma Cristina Kirchner.

“Me hubiera encantado estar presente en el día de hoy, pero bueno, mi agenda no me lo permite. Quiero felicitar al centro de estudiantes, a su presidente Daniel Herrera, y a los delegados y delegadas, voy a nombrarlos a todos y a todas Nemehías Sánchez, Araceli Silvero, Agostina Corbacho, Alex Fernández, Alejandra García, Juan Becker, Pablo Ramírez, Abigail Riarte, Camila Sandoval”, enumera la vicepresidenta.

La vicepresidenta grabó el mensaje en video este martes, antes de ir a visitar a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, según les contó a los destinatarios de video que trascendió en redes. En su mensaje, reveló que los alumnos decidieron el nombre de la víctima de la dictadura por el de Juana Azurduy y “Abuelas de Plaza de Mayo”.



Cristina Kirchner grabó un video para una escuela de General Rodríguez desde su despacho en el Senado.

Las críticas de Hebe, tras ver a Cristina

Después de ver a Cristina Kirchner, la titular de Madres de Plaza de Mayo aseguró que el Presidente “está mucho más a la derecha que cualquiera” y lo ejemplificó al recordar su reciente acto de inauguración de una estación del ferrocarril de la Línea Belgrano Norte.

“En vez de ir a ver a un niño pobre que no come, que no tiene nada, que lo único que le queda es tomar paco para que no le duela el estómago, se fue a Tortuguitas; en eso que hizo -que parece nada pero es mucho- él ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender”, expresó en diálogo con Futurock.

Además, habló de la interna que atraviesa el oficialismo y dijo que es algo que viene desde la conformación del Frente de Todos, con dirigentes como Sergio Massa que “no tiene nada que ver” con la ideología K. “Mucha gente del Frente no tiene que ver con nosotros. A medida que muestra su cara, Alberto no tiene que ver con el proyecto kirchnerista”, agregó.



Hebe de Bonafini criticó al Presidente y elogió a Cristina Kirchner. Foto Twitter Prensa Madres.

Hebe también cuestionó la sanción del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue lo que dividió las aguas en el oficialismo dentro y fuera del Congreso.

“Ya estaba todo arreglado y nos hizo creer que podíamos discutir, podías discutir 20 años. Acá había que hacer un paro general para que se den cuenta lo que hace caminar el país: los trabajadores”, manifestó.

Al tiempo que cuestionó que el Gobierno ponga como como excusa el conflicto bélico entre Rusia a Ucrania como algo que traerá problemas a la economía argentina, debido a que “guerra hubo siempre”.

Las declaraciones de la titular de Madres se dan después de la visita de la Cristina Kirchner a la sede de Congreso de la fundación y luego de la entrevista que el Presidente donde habló de las diferencias con la vicepresidenta.

“Discusión no hay. Lo dijo Fernández, él manda, ‘yo soy el que manda, yo soy el que decido’. Ahora encontró otro para mandar, encontró a otros para mandar que nos digan lo que él piensa, es complicado puso gente para que hable por él”, sostuvo respecto a la interna.

Mientras que también le apuntó a la política de Derechos Humanos de la actual gestión, al sostener que tiene “vaivenes” y que hay dirigentes alineados al albertismo.

DS​