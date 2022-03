Foto NA.

El arquero de Boca Juniors Agustín Rossi aseguró que el domingo pasado jugó “el mejor partido” de su carrera con el triunfo 1-0 ante River Plate en el Monumental, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



“A nivel club, contra un rival como River, fue el mejor partido de mi carrera. En especial por cómo viene jugando River y cómo viene en los últimos tiempos; por el momento es el mejor partido”, manifestó Rossi a la señal TyC Sports.



“Más allá de las críticas que siempre van a estar, me toca defender un lugar donde se agranda todo demasiado. El final del partido fue como un alivio, sobretodo después del cabezazo de (Agustín) Palavecino”, añadió el arquero.





Rossi, de 26 años, fue la gran figura ante River con intervenciones brillantes que privaron al último campeón del fútbol argentino de empatar el Superclásico y cortó para Boca una racha de cinco años sin ganar en Núñez.



Ante la consulta de un posible llamado del seleccionado argentino, Rossi dijo: “Si me toca rendir en el arco de Boca, las oportunidades van a llegar solas. Soñar no cuesta nada, el deseo de ocupar un lugar de tanta magnitud es algo único. La esperanza está, pero hoy estoy en el arco de Boca y responder para que eso llegue”.



Por último, Rossi manifestó que no está “intranquilo” por una mejora en el contrato. “Entreno para mejorar, debo jugar en el cancha y estoy tranquilo por eso”, concluyó.