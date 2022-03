Alina Michaels, de 32 años, de Sydney, Australia, siente que está criando a un hijo, aunque sea un perro. Sólo basta repasar la vida de lujo que le ofrece a la mimada Coco, una peek-a-poo (cruza de pequinés y caniche) que tiene siete años y un guardarropa valuado en 76 mil dólares, entre otros lujos.

“Me encantaría tener hijos en el futuro, pero ahora mismo tengo un bebé peludo mandón que me tiene envuelto alrededor de su pata”, dice Alina para justificar los lujos excéntricos de su mascota.

Es así que Coco tiene muchas opciones para elegir qué ponerse, con modelos de Louis Vuitton y Gucci colgados en su armario, y 14 camas diferentes para elegir cada noche en su casa de Sidney.



Coco posa delante de su impresionante guardarropas. Instagram: @coco_the_peekapoo

No solo eso, el peek-a-poo tiene más de 100 tutús para que su dueña elija qué ponerle cada día, y recibe 530 dólares en golosinas y juguete cada mes, según cuenta el diario Mirror.

Claro que esta perrita afortunada no solo se viste para impresionar, sino que también come con estilo: lo hace con los tazones para perros que diseña Tiffany & Co que cuestan 180 dólares cada uno.

Cada cumpleaños, único

La propietaria Alina Michaels hace del cumpleaños de Coco el evento más grande del año y gasta más de 5.500 dólares en un tema extravagante.

Alina dijo: “Coco es mi bebé peluda; se merece el mundo. He gastado miles en este momento, pero me encanta vestirla con prendas que me encantan”.

Y cuenta: “Tiene vestidos, suéteres, arneses, collares y coronas de flores. Guardo alrededor de 500 artículos o más en total en su guardarropa”.



Los cumpleaños temáticos de la perrita son únicos. Instagram: @coco_the_peekapoo

Y a la hora de resaltar la distinción con la que celebra a su mascota, detalla: “Tiene un collar de Tiffany and Co valorado en 400 dólares, así como una bata de baño de Versace valorada en 190 dólares y una corbata de moño de Gucci que cuesta 150 dólares.

Como es una especie de estrella de Instagram, es conocida por sus publicaciones de ‘Tutu Tuesday’, tiene alrededor de 100 en una gama de colores como rosa, azul, morado y naranja, informa Mirror.

El guardarropa de Coco también cuenta con una pajarita de Versace, un conjunto de cuello y correas de Louis Vuitton y un jersey de Burberry.

Además de sus cuatro guardarropas, que valen más del doble que el de su dueña, Coco también tiene varios juguetes, una variedad de patrocinadores de la marca y un Lamborghini rosa para posar.



Estrella de Instagram, posa con su Lamborghini rosa. Instagram: @coco_the_peekapoo

Sus fiestas de cumpleaños temáticas son el evento favorito del año, con la asistencia de varios perritos famosos de Instagram.

“Las fiestas de Coco requieren mucha planificación; trato de empezar a ahorrar desde el año anterior con una temática que ya lo tengo planeada”, dijo Alina.

Para su séptimo cumpleaños, este año hizo un tema femenino de bailarina/rosa.

“Tuvimos una bailarina profesional bailando en una bola gigante, un tornado de globos que vino e hizo globos de caniche para todos los perros y humanos que asistieron y una cabina de fotos.

“Tenía agua de coco personalizada y una mesa para los humanos, así como muchas golosinas y postres para los perros.



La dueña de Coco vive en Sidney y tiene 32 años. Instagram: @coco_the_peekapoo

La familia y los amigos a menudo se sorprenden de cuánto gasta Alina en Coco, pero a pesar de sus preocupaciones, Coco es en gran medida la hija soltera mimada de Alina y su esposo Sarmen, de 39 años.

Alina dijo: “La familia y los amigos definitivamente piensan que estoy un poco loca. Aunque me excedo con mi perro, desde sus fiestas hasta su guardarropa, siento que no gasto más de lo que gastaría un padre”.

“En mi próxima vida, me encantaría volver como Coco, ella vive la buena vida”.