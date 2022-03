Lali y Tini.

Tini Stoessel cumplió 25 años y recibió miles de mensajes de sus fanáticos, familiares, amigos y colegas, entre los que se destacó el saludo de Lali Espósito. “Feliz cumple, reina”, escribió la protagonista de Sky Rojo, junto a una imagen inédita en la que se las ve abrazadas que disparó todo tipo de especulaciones. ¿Van a cantar juntas?



Si bien nunca se pelearon ni se criticaron públicamente, las cantantes siempre fueron enfrentadas en el ámbito de la música pop. Por un lado, porque tienen recorridos similares, ya que ambas saltaron a la fama por actuar en tiras juveniles y se abrieron camino como cantantes solistas, pero además, porque tuvieron un novio en común: Peter Lanzani.

Desde que en 2013 la exprotagonista de Violetta confirmó su romance con el actor, que fue el noviecito de la adolescencia de Lali, entre sus respectivos clubes de fans se generó una eterna rivalidad. Y no importó que en más de una ocasión las chicas dijeran que no tienen ningún problema personal, ni que hayan compartido escenario en el Festival Únicos que se realizó en España en 2019, en el público se había generado una grieta.



Sin embargo, hace tiempo que ambas decidieron hacer especial hincapié en la buena relación que tienen y hasta coquetearon con la idea de trabajar juntas. “Tenemos, estamos trabajando en eso. Va a suceder. Estoy segura de que va a pasar. No sabemos cuando, pero el día que sea va a ser muy épico”, anticipó Tini meses atrás en una entrevista con Germán Paoloski y en sus redes también se mostró ansiosa para completar este proyecto. Ninguna brindó más detalles, pero la foto que salió a la luz, parece una confirmación de que todo está más que encaminado.



Mientras continúa internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, Alejandro Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños. “Sabés que lo que más hubiese querido en este mundo es estar festejando tu cumple en el Hipódromo, pero las cosas siempre pasan por algo y vienen a dejarnos una enseñanza”, empezó el productor, en referencia a los conciertos que Tini reprogramó para poder acompañarlo.



“En mi caso, vino a enseñarme que podía sentirlos más cerca que nunca, a pesar de que en algunos momentos estuve un poco ausente. Tengo la mayor felicidad del mundo y es el amor tuyo, de Fran, y mamá. Entiendo que el precio fue altísimo, pero el aprendizaje también”, sumó. Y destacó la fortaleza que demostró tener la cantante en los últimos días: “Sos una guerrera, sos una luz que siempre está prendida, al igual que tu hermano y tu mamá, que me ayudan a no perderme en el camino y en los momentos más oscuros a encontrar la salida. Gorda, te amo con mi alma entera. Y todo lo que quiero desearte en este mundo es la felicidad más inmensa que puedas alcanzar”.