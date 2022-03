“¿La separación fue crónica de una muerte anunciada?”, le preguntó Moria anoche a Valeria Archimó, su invitada en el living de Moria es Moria (El Nueve), el ciclo que La One conduce a la medianoche. La pregunta venía en referencia a la relación que tuvo durante ocho años con el productor Guillermo Marín con quien fue mamá de su hija Martita.

Sin dudarlo, la bailarina afirmó: “Sí, fue una crónica de una muerte anunciada. Nos empezamos a llevar mal. Trabajábamos juntos, estábamos todo el día juntos… éramos de estar mucho tiempo juntos. Entre el laburo, las cosas, empezamos a chocar, a llevar los problemas del trabajo a casa. Y después esas cosas no ayudaban”, respondió la bailarina.





Asimismo, Moria quiso saber si los rumores de infidelidad de Marín con Sol Pérez eran ciertos: “Cuando me separé, salió eso… no sé si me engañó con Sol Pérez. Pero cuando salió el rumor, lo dudé. Y me lastimó. Lastima un poco el pensar que saber que estás con una persona… Nosotros ya estábamos mal, pero tal vez lastima a la lealtad, porque estábamos trabajando todos juntos”, dijo. Y la diva coincidió: “Muchas veces no molesta el cuerno, sino la torpeza con que te hacen el cuerno”.

Archimó confesó que tras su separación del productor teatral, estuvo en pareja. “Al principio estuvimos clandestino, que es buenísimo. Pero a veces al otro no le gusta tanto, se cree que es por negarlo. Lo importante cuando estás en pareja, es tu vida privada, que conozca a tus amigos, tus hijos, tu familia. La parte de la prensa que tenemos nosotras, se puede manejar aparte. Yo lo vivo así y me costó que el otro entendiera, pero ya está, igual”, dijo.

También contó que lo conoció por un mensaje por Instagram y se volvieron a encontrar después de muchos años. “Y estuvo bien, enseguida hubo match. Buena onda, se dio. Enseguida conectamos y empezamos a vernos, a crecer un poco con la relación. Tuvimos una re linda relación, pero ahora estamos separados”, reveló.

En cuanto a los motivos de la separación, Valeria contó: “No prosperó porque tenemos proyectos de vida distintos. Él no tiene hijos y quería familia y yo estoy en otra etapa de mi vida. Estoy disfrutando de mi familia con mis hijos, estamos super bien los tres, estoy en otra. Quiero estar con una persona que me acompañe, pero desde otro lugar: yo en mi casa, él en la suya, acompañarnos, disfrutar, pero no armar una familia. Yo ya la tuve”.

#MoriaEsMoria | La diva recibió a la bailarina Valeria Archimó y le confesó que no tomó bien los rumores de su ex con #SolPerez @Moria_Casan https://t.co/k4d620Awmv — El Nueve (@canal9oficial) March 23, 2022

“¿Te sumó que Sol Pérez te escribiera cuando salió el rumor?”, preguntó Moria. “Ella nunca me escribió”, desmintió Archimó. Y sin querer dar demasiados detalles, dijo: “Estábamos todos en la misma compañía, nos sentábamos todos juntos, estaba mi hija, ella.. Fue un embole que surgiera ese rumor… Que pudo haber sido, re pudo haber sido. Pero no me modifica nada”, cerró.