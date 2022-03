En LAM (América, a las 20), el ciclo que conduce Ángel De Brito, la panelista Yanina Latorre volvió al ataque con el tema de una ex pareja: Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña. En esta ocasión, aseguró que la actriz le habría pedido al actor y padre de sus hijos Magnolia y Amancio un importante préstamo en dólares y que se estaría negando a devolverlos.

La panelista comenzó recordando que Benjamín Vicuña y la China Suárez compraron una gran casona ubicada en el country Chacras de Murray, en Pilar, provincia de Buenos Aires. El proyecto de ambos, dijo, era convivir allí en familia.



La China Suárez y Benjamín Vicuña, en la época en la que fueron una pareja enamorada. Foto Archivo.

Según Latorre, dado que La China y el actor chileno no están casados legalmente, él quiso protegerla económicamente poniendo esa casa a nombre de ella en el momento de firmar la escritura de esa propiedad.

“Al tercer día de haber escriturado la casa, ella le dijo que no quería seguir con él”, añadió Yanina Latorre en el programa de Ángel De Brito.

El préstamo de la discordia

Como se sabe, Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez se separaron. Pero una vez rota la pareja, conforme a los dichos de la panelista de LAM, la China Suárez, que es quien se quedó a vivir en esa famosa casa, junto a Magnolia, Amancio y Rufina -la hija que tuvo con Nicolás Cabré-, necesitaba dinero para reformarla -dado que es una propiedad muy antigua- y decorarla a su gusto.

De hecho, La China fue mostrando a través de su cuenta de Instagram el paso a paso de la refacción de su vivienda a través de fotos y videos en los que se podía apreciar la gran transformación que se estaba realizando en la vivienda.



La China Suárez, disfrutando del altillo que armó en la casa ubicada en Pilar. Instagram.

Para poder completar esas tareas en la casa en la que vive actualmente, conforme a lo que contaron en LAM, la actriz recurrió a su ex pareja y padre de dos de sus hijos: Benjamín Vicuña.

“La China le pidió prestados 100.000 dólares a Benjamín”, sostuvo Latorre. Y añadió: “Le dijo que se los devolvería cuando ella pudiera vender un departamento que es de su propiedad”.



Yanina Latorre dijo en el ciclo de Ángel De Brito que la China Suárez le pidió dólares a Benjamín Vicuña. Captura TV.

Lanzada, Yanina aseguró: “La China vendió ese departamento, pero hasta ahora no le devolvió el dinero a Vicuña”.

Por otra parte, la panelista fue más lejos aún en la descripción de la supuesta situación actual de la pareja y dijo: “No se hablan. Ella no contesta el teléfono. Sólo se mandan mensajes a través de la niñera de sus hijos. Ella no le responde los llamados ni siquiera a su propio abogado”.



China Suárez mostró cómo quedó el baño de la casa que está refaccionando. Foto: Instagram.

AS