Un terreno premium ubicado en la “primera línea del mar” en San Diego, California, está siendo demolido y lo vecinos parecen no tener dudas: lo que se construye no es otra cosa que el “piso de soltero” de Bill Gates, que antes de anunciar su impactante divorcio con Melinda Gates, habían desembolsado la friolera de U$S 43 millones para la propiedad frente al mar en el último lugar de moda en California.

Un informe de The Post dice que finalmente fue el dueño de Microsoft quien se quedó con la propiedad única y la está reconstruyendo desde cero bajo su propia dirección.

El matrimonio Gates había comprado lo que era una construcción de seis habitaciones, 3 baños y un toilette en un terreno de casi 1.800 metros cuadrados, que fue completamente demolida por el multimillonario.



El dueño de Microsoft quien se quedó con la propiedad única y la está reconstruyendo.

Los Gates la habían adquirido a Madeleine Pickens, la ex esposa del multimillonario de Texas T. Boone Pickens. Cuando se la contactó por teléfono, la Sra. Pickens dijo que les deseaba lo mejor a los nuevos propietarios, informó por primera vez el Wall Street Journal, recuerda The Post.

Demolición y quejas

Según cuenta el informa el sitio The Post, Bill Gates detuvo dos veces la demolición, lo que ha provocado la queja de los vecinos de la exclusiva zona de Del Mar Dog Beach, en San Diego. “Ha sido una molestia”, dijo un vecino.

“Hacen mucho ruido, mi bebé no puede dormir”, explica otra vecina. “Se ha convertido en un verdadero obstáculo para todo el vecindario”.

Alrededor del círculo íntimo de Bill Gates se niegan a dar detalles de la obra. Cuenta The Post que se puso en contacto con él para hacer comentarios, pero un portavoz cuestionó los informes anteriores de esta compra en el Wall Street Journal, Forbes y Business Insider , diciendo que “no es dueño de esta propiedad y que nunca ha estado allí”.



El terreno está en la “primera línea del mar”, un lugar único.

La construcción comenzó en los últimos tres meses, tras conseguir el permiso en el área pegada al mar, que se considera una hazaña en sí misma. Según los funcionarios locales, la obtención de permisos lleva un tiempo y es casi imposible. Pero si eres Bill Gates, con un patrimonio neto de $ 134 mil millones, nada está realmente fuera de los límites, dice la nota de The Post.

“La casa que compraron estaba en perfectas condiciones, no estoy exactamente seguro de por qué querría derribarla”, dijo un agente inmobiliario local a The Post.

Ubicado en el exclusivo vecindario de Del Mar, Gates planea usar la casa como su piso de soltero de verano, según fuentes internas. “Cuando viene, revisa la casa, camina por el frente, la inspecciona”, dijo una fuente al medio americano.

Guardias de seguridad vigilan la propiedad las 24 horas y se espera que la nueva casa esté terminada a más tardar en agosto. Aunque las fotos revelan las etapas iniciales de la construcción y parece que todavía queda un largo camino por recorrer. Están trabajando las 24 horas para hacerlo”, agregó la fuente.



Bill Gates supervisa los trabajo en donde levantará la nueva propiedad, frente al mar.

Según la fuente, Gates vuela a Carlsbad seis veces al mes, que está a poca distancia de su casa en Rancho Santa Fe, a 30 minutos de la propiedad de Del Mar. Cuando Gates no está en el área, tiene residencias en Palm Springs y Seattle.