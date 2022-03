Hay espectros, fantasmas, muertos y desaparecidos que resisten en esta época y que reviven en el espacio teatral. Mariana Eva Pérez presenta su libro “difícil”, uno que cruza estos “temitas” en Fantasmas en escena. Teatro y desaparición.

Antes, se había hecho popular con su blog devenido libro El diario de una princesa montonera, donde abordó la tragedia de la dictadura y la personal: es hija de desaparecidos (ese es el “temita”). “Ante el horror, yo opuse el humor, hablaba desde la ironía, una búsqueda deliberada de no quedar atrapada en el horror”, define ahora con libro nuevo y distinto bajo el brazo.

En este caso, analiza cuatro obras teatrales del periodo 2002 a 2009: Un mismo árbol verde, de Claudia Piñeiro; Los murmullos, de Luis Cano; La Chira (El lugar donde conocí el miedo), de Ana Longoni; y Luisa se estrella contra su casa, de Ariel Farace.

“Me había propuesto estudiar el teatro de posdictadura y empecé a juntar obras, y de pronto tenía ¡140! Me quedé con la escena porteña y me pareció que valía la pena trabajar los años más recientes”. Sobre estos debates habla aquí, en este 24 de Marzo.



“Fantasmas en escena”, de Mariana Eva Pérez (Paidós $2.400 papel o $1.200 ebook).

–El teatro que vos tomás podría revelar hipótesis, nuevos problemas y abordajes en torno a los desaparecidos. Escribís: “La incertidumbre que impide representar lo sucedido es constitutiva de la desaparición”. ¿Qué constataste?

–Encontré dos grandes grupos de poéticas teatrales, las realistas y las no realistas. Las primeras dan cuenta de lo que sucedió en términos de violación a los derechos humanos en el marco de la narrativa humanitaria. Y, por otro lado, hay poéticas teatrales, que se despegan del intento de representar la realidad tal cual es.

Esas dramaturgias espectrales o fantásticas no solo ponen al fantasma del desaparecido en escena, además hay algo en los modos de funcionamiento de la palabra dramática donde se pone a jugar lo espectral u otros mecanismos de lo fantástico, como son los que componen la obra Los murmullos, por ejemplo.

El acecho de los fantasmas tiene lo espectral y lo fantástico funcionando en otros sentidos. Lo analizo tanto en Luisa…, que es una obra muy particular donde hay un fantasma. Y también en La chira, que yo uso para construir la categoría de las dramaturgias de las víctimas infantiles que también echa mano de cosas espectrales y cosas fantásticas.

–Entonces decidiste ir a estudiar a Alemania…

–Me interesaba este enfoque y esta es la pregunta que se hace Kirsten Mahlke, la profesora alemana que supervisó mi trabajo y dirige el proyecto “Narrativas del terror y la desaparición: dimensiones fantásticas de la memoria colectiva de la última dictadura en Argentina”.

Ella quería saber si había analogías entre lo fantástico y la desaparición de personas; ve que el país que había dado una literatura fantástica increíble, también tenía los desaparecidos. Me fui a la universidad de Heidelberg en 2010 a profundizar esto y, luego, hice el doctorado en Konstanz, en literatura románica.

Yo tenía clara mi percepción, sabía algo de lo fantasmal, tanto en mi cotidianidad y con mis padres, como también cuando trabajé en organizaciones de derechos humanos. Hacíamos chistes y en el hacer chistes hay un reconocimiento a esa dimensión. En la cultura popular está la figura del fantasma.



“A los desaparecidos no los podés pensar como víctimas y tampoco como héroes porque son presentados como materia violentada”, dice Mariana Eva Pérez. Foto Prensa

–¿El teatro ha acompañado también estos cambios en las discusiones y las polémicas dentro del campo de los derechos humanos?

–En parte sí. En 1986 ya tenés Antígona Furiosa, de Griselda Gambaro, un alegato fuertísimo que coincide con la ley de Punto Final. Ahí la protagonista se suicida al final de la obra y se descuelga al comienzo: plantea la repetición, la idea de que con la historia pendiente, con estos muertos insepultos, no hay Nunca Más, hay repetición.

Después hay obras con un planteo maniqueo, que no me interesaron. Fui a buscar algo distinto. Los murmullos impugna la teoría de los dos demonios, plantea una antimonumentalización de los desaparecidos y no es teatro de denuncia. A los desaparecidos no los podés pensar como víctimas y tampoco como héroes porque son presentados como materia violentada.

La chira va en ese sentido, hay como una poética de la enfermedad, aparecen cuerpos vivos, el deseo, el sexo con fuerza. Los murmullos plantea unos insepultos que se están pudriendo ahí. Todos estos horrores se cometieron para que nos lleguen y sigan actuando.

–En cine, literatura, ensayo, se intentó contar el horror. ¿El teatro puede contar lo que no ha sido contado, lo que no se puede transmitir?

–En la obra de Ana Longoni se presenta el hermano mayor y dice “yo soy el muerto”. A mí me fascina la potencia del teatro para decir las cosas en este sentido, la de crear mundos, la performatividad de la palabra dramática hace que sea suficiente decir cosas como: “Estamos en el infierno”, como dice un personaje de Los murmullos: y estás en el infierno.

Puede pasar que todo sea parte de una autocelebración de lo mismo repetido, o puede pasar que en serio una obra te shockee, te haga pensar y te transforme.

–El desaparecido provoca la insistencia o la persistencia del espectro. ¿Cómo son retratados en estas obras?

–Encuentro lo espectral en el personaje del hermano mayor o el muerto de La chira, y en el Pedro de Luisa…: es un fantasma que no parece tener mucho problema, que no sabe a qué viene. Algunos fantasmas vienen a reclamar justicia, venganza, pero en realidad lo más rico de la figura del fantasma es que suele ser enigmática, dice cosas que exigen una interpretación, una escucha.

En el caso del fantasma de Pedro en Luisa se estrella contra su casa es uno que no tiene claro para qué está. Y solo sabe que su misión es estar al lado de la protagonista. La tiene que acompañar pero no sabe para qué. Lo que trae un problema importante es cómo representar lo que se hizo faltar a propósito, con violencia.



Escena de “La chira”, de Ana Longoni.

–La memoria cambia, se multiplica, se apaga. Vos incluís en tu libro el concepto de la posmemoria. ¿Qué es la posmemoria?

–La posmemoria es un concepto que viene del Holocausto y que se usa acá para hablar de las producciones artísticas de los hijos e hijas. Y es muy problemática su aplicación. La uso en uno de los sentidos posibles que da su autora, que es Marianne Hirsch, hija de sobrevivientes del Holocausto.

Ella indaga en los hijos de sobrevivientes del Holocausto que se apropian de esta memoria, que les fue transmitida y que sienten propia. Esto no tiene nada que ver con la experiencia de las “víctimas infantiles de la dictadura”. No nacimos después, no es que nuestros padres están acá para transmitirnos ninguna memoria.

Se habla de una segunda generación, en singular, como si perteneciéramos todos a la misma franja, o hubiéramos tenido todos las mismas experiencias. Esa idea de posmemoria homogeneiza situaciones, edades, experiencias distintas, y a concentrarse en la cuestión de cómo lidiamos los hijos con una memoria de nuestros padres y eso es correr el foco acerca de lo que nos pasó a nosotros.

–Este es un debate en plena efervescencia, ¿no?

–Hay que empezar a ver cómo contamos nuestra propia historia, nuestras propias experiencias, cómo nos afectó a cada uno lo que pasó y cómo siguió afectando a la generación de nuestros propios hijos. Basta ver cómo aparecían las víctimas infantiles en los juicios, en los guiones de museos memoriales y te das cuenta de que hay algo que está cambiando.

Cuando secuestraron a mis padres, a mí me llevaron de mi casa y horas después me entregaron a unos parientes, en el medio no sé qué pasó. O sea, ¿si eso no es privación ilegal de la libertad no sé cómo se llama? ¿Por qué no nos ven?

Pérez Básico

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1977.

Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Literatura Románica en la Universidad de Konstanz (Alemania) con una investigación sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia argentina del período 2001-2015.

Para el ciclo Teatroxlaidentidad escribió sus primeras obras, que fueron llevadas a la escena en la Argentina, España, Bélgica, Francia, Bolivia y Escocia y publicadas en diferentes antologías.

En 2008 estrenó de manera independiente Ábaco. En 2009 ganó el VI Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia por Peaje.

Publicó Diario de una princesa montonera (2012) y El pasado inasequible (2018), este último con Jordana Blejmar y Silvana Mandolessi. Con una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos, ha participado en diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes.

