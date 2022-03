Frank Reynaldo Zorrilla Mercedes, alias Peluche, conoció a Vicky Xipolitakis en las paradisíacas playas de Punta Cana, República Dominicana, en junio de 2014. La mediática estaba de vacaciones en el lujoso all inclusive Bahía Príncipe Hotel, donde él trabajaba como animador y bailarín. Y hubo un flechazo.

“Yo hacía de todo en el hotel. A la mañana, el aeróbico; a la tarde estaba encargado del bingo y animaba en el teatro; y a la noche, en el boliche”, resume Peluche su labor, que era de 8.30 a 23. “Doce días de trabajo y tres libres”, recuerda.

Más allá de eso, todos los trabajadores se las ingeniaban para ganar un dinero extra vendiéndoles lo que sea a los huéspedes. Una táctica era ofrecer el ingreso a una fiesta caribeña en uno de los boliches del complejo hotelero.

“Con esa fiesta se hacían millonarios los jefes. La verdad que era gratis, pero nosotros la vendíamos y también teníamos una comisión. Yo iba con una carpeta con el flyer de la fiesta y les vendía la avioneta en el aire a los turistas. Les hacía un cuentito y les cobraba 15 dólares”, cuenta el dominicano.

Peluche aprendió, a sus 15 años, el oficio de vendedor en el pueblo La Otra Banda, cercano a su ciudad natal, Higüey, ubicada en el centro del país. Allí trabajaba en una tienda de regalos. “Vendíamos collares, cuadros, anillos… Desde las 5 llegaban micros llenos de turistas. Y a cada guía le dábamos una comisión. Hacíamos plata. Pero yo nunca me conformé, soy una persona ambiciosa. Entonces me fui por más”.



Peluche, alías “El príncipe de CABA”, posa para Clarín. Foto German Garcia Adrasti.

Se enteró que las ventas y la comisión era mayores en las ciudades costeras y así llegó a Punta Cana. “Vendía artesanías en la playa. En realidad, vendía de todo, desde un pote con arena hasta los lentes que tenía puestos. Si alguien decía que le gustaban mis lentes, listo, se los vendía”, saca chapa. Y rápidamente aclara: “Yo quería vender lo que fuera, pero todo legal. Nada raro”.

Peluche recuerda al detalle cómo estaba vestida Vicky el día en que habló con ella por primera vez, con el fin de invitarla a la fiesta caribeña. “Tenía la camiseta de Lio Messi de Argentina, atada con un nudo adelante. ¡Era una cosa de locos!”.

-¿Le vendiste la entrada?

-No, nunca me compró, je. ¡Era más dura! Yo igual no quería que me comprara. Si no le vendía tenía la oportunidad de seguir chamuyándola al otro día. Yo la hacía reír, no le quería vender. Cada vez que la veía iba con esa excusa. ‘Hoy es mi día, hoy me comprás’, le decía. Tuve buena química con ella y un día la invité a tomar algo afuera. Ella es reservada, no quería. Me costó convencerla. Hasta que lo logré. Ella estaba con una prima. Yo fui con mi primo. Nos vestimos todo de blanco y fuimos a Jewel Disco, un boliche que es de Akon, el cantante norteamericano. Un cosa de loco ese lugar, el mejor boliche del lugar. La pasamos muy bien.

Peluche habla con Clarín en un bar de Palermo, barrio donde actualmente vive y trabaja como relaciones públicas de una disco. A la par, es encargado de una barbería en Belgrano. “El Principe de CABA”, es su nuevo apodo en las redes sociales y con el que sueña con triunfar en el música.

“A mí me gustaría ser el pionero de la música urbana que se llama dembow, trapbow en Argentina, que es el nuestro en República Dominicana, bien callejero. Sé que lo voy a lograr”, se ilusiona.



Peluche: “Estoy seguro que voy a triunfar en la música”. Foto German Garcia Adrasti.

La historia de Peluche continúa con un video que él grabó en Punta Cana y que Vicky difundió en ShowMatch (El Trece). Marcelo Tinelli vio allí una buena historia y cada vez que ella bailaba le pregunta por su “novio caribeño”.

Vicky lo invitó a la Argentina pero él rechazó la propuesta. “Ella es muy sabía y sabía que estaba dando rating esta historia. Me escribía para convencerme que venga para acá, pero yo no podía dejar mi casa y trabajo por una chica. Además estaba ganando buena plata. Desde ese momento se enfadó conmigo y me dejó de hablar. Yo la verdad que estaba enganchado. Ella nunca se dio cuenta de eso. De todo esto de ShowMatch yo no tenía ni idea”, reconoce.

Poco tiempo después, le llegó un mensaje de Stefy Xipolitakis, que, con el aval de la producción del programa, quería invitarlo a la Argentina como una sorpresa especial para su hermana. “Ahí dije ‘bueno, ahora voy a aprovechar’. Renuncié al hotel, le conté a mi mamá, le dejé tres mil dólares y me vine”, cuenta, seguro de la decisión que tomó.

“Me subí en el tren, como dicen acá… Llegué a Ezeiza, al hotel, ducha, perfumito y para el piso de ShowMatch“, rememora Peluche sobre el inicio del viaje que cambiaría para siempre su vida.

Su historia en “ShowMatch”

Mientras atiende en la barbería, Peluche deja de lado la bachata que suena en la tele y busca en YouTube “Peluche, ShowMatch”. “¡El 1! ¡El capo! ¡El maestro!”, dice al ver en pantalla al Tinelli que lo recibió ocho años atrás.

En la imagen aparece Peluche, con 25 años, vestido de blanco y lentes de sol, con un osito de peluche y perfumes de regalo para Vicky, que esperaba la sorpresa con los ojos vendados. Tinelli vio potencial y exprimió al personaje como sólo él sabe hacer. Peluche descubrió la fama y le gustó.



Peluche junto a Tinelli y Vicky Xipolitakis, el día de su primera vez en “ShowMatch”. Captura TV

Él quiere revancha. Pregunta si se sabe cuándo vuelve Tinelli a la televisión. Asegura que ahora está mucho más preparado que aquella vez para el “juego mediático”. Mientras, YouTube sigue con la presentación de L-Gante en ShowMatch. “Pero él llegó ahí siendo famoso. Yo no entendía nada, no conocía a nadie. Yo ahora la rompo”, asegura, súper confiado.

-¿Qué te dijeron que tenías que hacer al aire?

-Nada. Todo fluyó. Yo vi luces, el hermoso vestuario y me encantó. Llegó (Nicolás) Magaldi con una cámara y me hizo preguntas. Ahí me fui aflojando un poco. Pero no sabía nada. Esa puerta tan grande es como la puerta del paraíso. Dije ‘Peluche, hay que hacer show, esto es lo tuyo’. Me di un traguito de whisky y salí sin miedo.

-¿Esperabas la reacción Vicky, que seguía enojada?

-Yo esperaba otra cosa. Pero después… como que le saqué protagonismo. Peluche estaba al lado del capo, de Marcelo, y ella en el camarín. Eso no le gustó a ella. Habrá dicho ‘cometí un error, él está adelante y yo atrás’. Parece que le hizo un ultimátum a la producción, ‘Peluche o yo’. Pero yo no tenía la culpa, yo tiraba para el lado de ella. ‘Pero yo fui atrás de ti, atrás de ti (por Vicky)’, no sabía ni quién era Marcelo. Si ella me decía ‘Peluche, vamos por acá’… Le faltó sabiduría. Si se venía con el hombre, lejos íbamos a estar, los dos bacanísimos con hijos dálmatas, chocolate con blanco.

-¿Tenías pasaje de vuelta?

-Sí, pero este paraíso no lo iba a dejar. No me fui más ni me voy. Argentina es un país de oportunidades.



Selfie de Marcelo Tinelli y Peluche. Captura TV. Archivo.

El después de la fama

Las participaciones de Peluche en ShowMatch continuaron, hasta un día que marcó el quiebre. En medio de un striptease que le propuso el conductor, el dominicano fue por todo, se sacó el pantalón y quedó en calzoncillos. “Ahí cometí un error”, reconoce, arrepentido.

Y explica: “Me pusieron un pantalón de velcro y yo dije ‘voy hasta el final’. Pero cuando estábamos ahí Tinelli me dijo al oído ‘Peluche, sólo la camisa’. Yo no escuché, estaba un poco mareado por las luces, la gente… Y me saqué todo”.

-¿Te sacaron por eso?

-A Peluche lo pararon, nunca lo sacaron. Yo no quería pasar a la tribuna. No me gustaba ir a la tribuna, después de estar en el centro. También me dio vergüenza ese error del pantalón, salió para todo el país. Entonces tomé distancia de ShowMatch.

“Me empezaron a salir las presencias en boliches. Todo el que pasa por ShowMatch agarra fuerza. Fui a Salta, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Truncado, Ushuaia. ¡Prendí uno en el Fin del Mundo! Toda la Argentina recorrí. Divino todo. Pero sabía que era una fama efímera, que iba a durar poco”.



Peluche: “En ‘ShowMatch’ cometí un error”.

Foto German Garcia Adrasti.

Su plan era irse a vivir a Uruguay, pero por un problema con su pasaporte no pudo. Tomándose un taxi conoció a un compatriota que le ofreció vivienda en La Plata, donde comenzó a explorar con la música y aprendió el oficio de barbero. “Yo comencé en lo que es barbería y música desde cero. Agarré un potencial que nunca paré. Me hice compositor, cantante y nunca paré. Los dominicanos me enseñaron todo en estos años”.

-¿Pudiste volver alguna vez a República Dominicana?

-Volví una vez con una expareja. Una empresaria. Vivimos tres años en el Chateau Libertador. Ella me invitó a Punta Cana. Fuimos a un hotel re cheto. Cuando vas de turista es otra cosa. Sacaba comida y se la llevaba a mis amigos y familiares, jeje. Yo pedía de todo, una cosa de locos.

-¿Con Vicky no hablaste más?

-Cuando salí de ShowMatch ella me soltó. Me llamó y me dijo que tenía que irme de la casa de Stefy, porque yo estaba viviendo ahí. El novio de Stefy era mi amigo. Ella (por Vicky) iba a la casa a visitarnos pero seguía enfadada, celosa por fama. Yo me sentí usado por ella. Nunca le pedí nada a ella. Al igual que a Tinelli, nunca le pedí ni un peso.

