Se cierran las Eliminatorias Sudamericanas y se define quiénes serán los dos clasificados que acompañarán a Argentina y a Brasil en Qatar 2022. Además, la selección que ocupe el quinto lugar en la tabla, jugará el ya tradicional repechaje intercontinental.

Con la Verde-amarela y la Albiceleste liderando las posiciones, Ecuador (25 puntos) y Uruguay (22) están en la zona de clasificación directa, pero todavía mantienen sus chances matemáticas Perú (21), Chile (19), Colombia (17) y Bolivia (15), teniendo en cuenta que los de Ricardo Gareca por ahora jugarán la repesca- Esta noche desde las 20.30 se llevarán a cabo, en simultáneo, todos los cruces de la fecha 17.

¡𝘊𝘰𝘮𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘭𝘢 𝘫𝘰𝘳𝘯𝘢𝘥𝘢 17! 🔥​ Un día clave para la clasificación a Catar 2022 🔜🏆 ​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/00X1hd7jdc — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 24, 2022

El panorama de cada selección sudamericana de cara a Qatar 2022

Ecuador (25 puntos): si no pierde en su visita a Paraguay, el equipo que conduce Gustavo Alfaro confirmará su presencia en Qatar. Incluso, puede clasificarse con una derrota, en caso de que Uruguay no le gane a Perú y Chile no supere a Brasil.

Uruguay (22): estará en Qatar si derrota a Perú y Chile no le gana a Brasil. También podría asegurarse el repechaje si empata, Chile pierde con Brasil y Colombia con Bolivia.

Perú (21): ocupa el quinto puesto de la tabla, el último que otorga el pase directo al Mundial. Para tener más margen y no quedarse afuera debería conseguir al menos cuatro puntos en esta doble fecha, en la que visita a Uruguay y cierra de local, frente a Paraguay. El resultado que pueda obtener Chile en Brasil puede ser determinante para el sueño de los conducidos por Ricardo Gareca.

Chile (19): el conjunto trasandino está hoy en zona de repechaje. Suma 19 puntos, dos menos que el quinto y tres por debajo del cuarto. Lo más complejo de su situación es que visita esta noche a Brasil en el Maracaná. Está prácticamente obligado a derrotar al conjunto verdeamarelo y a Uruguay en Santiago.

Colombia (17): no depende de sí misma. Está a 4 puntos de Perú y a 5 de Uruguay. Está obligada a derrotar a Bolivia y Venezuela para acceder a una serie de resultados que lo beneficien.

Bolivia (15): es la última selección de Sudamérica con chances matemáticas de meterse en Qatar 2022. De todos modos, al igual que Colombia no depende de sí misma. Está obligada a derrotar al conjunto cafetero y a Brasil en la altura para acceder a una serie de resultados que lo beneficien.