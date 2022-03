Conflicto Rusia Ucrania, REUTERS

Ucrania informó este jueves la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, en ataques por parte de las fuerzas rusas en la región de Lugansk. Revelaron además el presunto uso de bombas de fósforo, que antes había sido denunciado por el alcalde de la localidad de Irpin.



“Los rusos han atacado durante la noche la región de Lugansk con cohetes y bombardeos con fósforo. Hay cuatro muertos”, escribió el jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk, Serhiy Hadai, en un mensaje publicado en una red social.



Así, indicó que durante las últimas 24 horas fueron dañados o destruidos 31 edificios, incluidas 23 casas, y señaló que los ataques fueron perpetrados contra las localidades de Kremina, Lisichansk, Novodruzhesk, Rubizhne, Severodonetsk y Voivoidivka.



“La situación en Rubizhne es muy difícil por los combates activos en la ciudad. Los rusos están agonizando. No han podido penetrar en profundidad, así que han empezado a usar armamento pesado”, reseñó Hadai e informó que “la Fuerza Aérea rusa ha empezado a lanzar bombas de fósforo en Rubizhne”. Añadió que “desafortunadamente, el número de víctimas podría ser mucho más alto”.



Todas estas áreas se encuentran en la zona de la región de Lugansk pero fuera de la zona controlada por la autoproclamada República Popular de idéntico nombre, cuya independencia fue reconocida en febrero por Rusia -junto a la República Popular de Donetsk- días antes del inicio de la invasión.



Las palabras de Hadai se conocieron un día después de que el alcalde de Irpin, en los alrededores de Kiev, asegurara que las fuerzas rusas habían usado “municiones de fósforo” en la zona, un armamento, prohibido por el Derecho Internacional.



En este sentido, el alcalde, Oleksander Markushin, hizo hincapié en un mensaje en Telegram que el uso de este armamento contra civiles es un crimen contra la humanidad y que supone una violación de las Convenciones de Ginebra.



Estas informaciones son recogidas por Euronews. El sitio lleva la contabilidad diaria de niños fallecidos, que este jueves se elevaba a 128.



En relación con el armamento prohibido, Rusia había advertido que si ve amenazada su integridad o existencia, apelaría a su arsenal nuclear, lo que le valió una fuerte reprimenda por parte de la OTAN.