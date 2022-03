A un mes y medio de que “Hogar Dulce Hogar” fuera levantado del aire de El Trece, Eugenia Tobal realizó fuertes declaraciones al respecto.

El programa era un reality cuya temática tenía que ver con la remodelación y decoración de ambientes. Y la conducción del mismo estaba en manos de Eugenia quien, en diálogo con Andy Chiarello para su programa “Mamás Felices” (lunes a viernes a las 16.30 a través de la pantalla de UCL TV (Canal 567 Flow)), habló sobre su sorpresa: “Me quedé desocupada en poco tiempo”, manifestó.





En la entrevista, la actriz y conductora explicó: “quedé muy asombrada con lo que pasó porque, realmente, fue muy sorpresivo. Habíamos empezado con una idea de una continuidad. De entrada sabíamos que nos estaban poniendo en un horario muy complicado y con una fecha muy complicada para salir al aire, con un programa que realmente era diferente, y que necesitaba un tiempo para que la gente se acostumbrara. Cuando se acostumbró, nos sacaron”. Y agregó: “Digo “se acostumbró” porque creo que lo que pasó con el programa nuestro es que hoy la gente no está muy acostumbrada a ver un programa donde se trabaje, donde se reivindique el oficio, donde la gente ponga amor en lo que hace con sus manos. Ver gente trabajando es como raro. Y en un horario complicado donde tal vez la gente no prestaba demasiada atención”.

Sobre el final del ciclo, Tobal manifestó tajante: “No me había pasado nunca que sea tan abrupto”. Y analizó: “Estuvimos tres meses y supuestamente nos sacaron para poner otro programa que duró un mes. Y después pasaron un montón de otras cosas. Yo no lo sé, la verdad, no me voy a meter en ese terreno porque no se si me corresponde. Lo que sí puedo decir es que me sorprendió tanto como al público, no lo esperábamos, esperábamos tener el tiempo suficiente para poder darle el oxígeno que necesitaba el programa y el tiempo para que se forme y la gente lo instale”.

Por otra parte, no descartó la posibilidad de sumarse a otro proyecto con otro tipo de formato: “A mí me gusta la conducción”, afirmó. “Me gusta mucho la conducción. La verdad es que esta fue una experiencia re linda, me encantó conducir así el programa, corta, abrupta, pero me sentí muy cómoda. Cuando hago conducción me siento muy cómoda y soy muy auténtica. A mí me gusta el vínculo con el participante y con el público. Me gusta ser “yo” a diferencia de cuando actúo, que es lo que más me gusta pero que compongo un personaje y no puedo tener el feedback con la gente. La conducción me permite esta libertad de mostrarme quien soy, ser auténtica y poder, además, reírme de eso y divertirme yo conmigo primero para que la gente del otro lado también se divierta” agregó.

Por último, Eugenia Tobal expresó: “yo le pongo todo lo que puedo y más a cada cosa que hago. Entonces después lo otro es ajeno a mí. Si hubiera sido por mí, por mi culpa, bueno, me hago cargo. Pero en este caso es algo que me parece tan lejos de la decisión nuestra, que va de cosas mucho más arriba que vaya a saber qué negociaciones tienen los directivos y esas cabezas que ordenan los canales, que somos nosotros muy chiquititos abajo como para poder decir qué pasó. La verdad, no tengo ni idea”.

Y finalizó diciendo: “la gente lo lamentó. Al día de hoy todavía me lo siguen diciendo, pero bueno. Evidentemente no fue algo que les rindiese mil por mil a lo que pudiera imaginarse. Estaba muy vendido igual el programa. La verdad que teníamos muchísima venta de publicidad, pero bueno. No fue algo que le haya rendido a los directivos… supongo que tendrá que ver con eso”.