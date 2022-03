Anonymous prometió dar batalla en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo está cumpliendo. Ahora, el grupo internacional de ciberactivistas afirma que pirateó el Banco Central ruso en el último ataque de su “guerra total” contra Vladimir Putin.

De acuerdo a lo que informaron, la embestida se realizó este miércoles 23 de febrero por la noche y, además, amenazaron con divulgar decenas de miles de documentos secretos en las próximas 48 horas.

Cómo fue el nuevo ataque



El tuit que posteó la agrupación fue claro: “AHORA: El colectivo #Anonymous pirateó el Banco Central de Rusia. Se liberarán más de 35.000 archivos en 48 horas con acuerdos secretos. #OpRusia”.

Y agregaron: “Para que conste, #Anonymous no apoya ningún bando político, líder político o religión. Apoyamos a los luchadores por la libertad, apoyamos a los ciudadanos de cualquier país que necesite ayuda y esté bajo la represión de la dictadura. La revolución es ahora. Paz y amor”.



De acuerdo a lo que tuiteó la agrupación, este 23 de marzo piratearon el Banco Central ruso.

Hasta ahora, Anonymous no especificó sobre qué son los documentos ni cuáles serían las posibles ramificaciones de su publicación, destacó The Mirror.

Este es el último ataque de Anonymous contra Rusia desde que comenzó la guerra hace un mes. En aquel entonces, el grupo prometió “castigar” a Moscú por su invasión ilegal a Ucrania.

Otros asaltos cibernéticos

De acuerdo al medio británico, en las últimas cuatro semanas, la guerra cibernética de la agrupación hacker contra el Kremlin también incluyó la piratería en el sitio web del gobierno y otros medios estatales, donde mostraron imágenes de la miseria causada por el ejército ruso en Ucrania.

Otro ejemplo se vio en las páginas de inicio de las agencias estatales de noticias Tass, Kommersant e Izvestia. Estas fueron reemplazadas por un mensaje contra la guerra.



Anonymous declaró que desconectar los sitios del gobierno era un “regalo” a Putin. Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

“Queridos ciudadanos. Los llamamos a detener esta locura, no envíen a sus hijos y esposos a una muerte segura. Putin nos hace mentir y nos pone en peligro”, decía el texto.

Y sumaba: “Estábamos aislados de todo el mundo, dejaron de comprar petróleo y gas. En unos años viviremos como en Corea del Norte. ¿Qué nos importa? ¿Poner a Putin en los libros de texto? ¡Esta no es nuestra guerra, detengámosla! Este mensaje será eliminado y algunos de nosotros seremos despedidos o incluso encarcelados. Pero no podemos soportarlo más. Periodistas rusos indiferentes”.

En otro ataque online, los sitios web rusos comenzaron a reproducir canciones populares ucranianas tradicionales, destacó The Mirror.

En ese momento, el grupo declaró que desconectar los sitios era como un “regalo” a Putin después de que el presidente ruso ignorara sus pedidos anteriores de renunciar y restaurar los derechos del pueblo ucraniano.

¿Qué es Anonymous?

Anonymous es un grupo internacional de ciberactivistas que, como indica su nombre, son anónimos. Realmente hay muy poca información sobre su organigrama y sistema de organización.

A la hora de dar detalles sobre su estructura, lo que siempre destacan es, por el contrario, que no tienen ningún líder y que todos los miembros mantienen un mismo nivel y son tratados de la misma manera.

Su misión es revelar datos e información confidencial y ultrasecreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan a la sociedad.



La misión de Anonymus es revelar información confidencial y ultrasecreta que daña y afectan a la sociedad. Foto: Shutterstock

¿Cuál es su lema?

Primero, el grupo Anonymous se hizo famoso por la máscara que utilizan, que es similar a la empleada en el film de 2005 “V de Venganza” (“V for Vendetta). Además, han popularizado su objetivo a través del lema “El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos”.

¿Cuál es su ideología?

Anonymous no está vinculado a ningún partido político ni agrupación. Tampoco tiene una sede conocida. Geográficamente, sus miembros -no se sabe con exactitud cuántos son- están distribuidos alrededor del planeta.