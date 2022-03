Axel Kicillof junto al diputado Máximo Kirchner. Foto: NA.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se refirió a la interna del Frente de Todos y lanzó una dura advertencia a quienes dentro del espacio no quieren “pelearse con nadie”.



El mandatario bonaerense estuvo en la Plaza de Mayo y, en medio de la movilización se reunió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una de las más férreas críticas de la gestión del presidente Alberto Fernández.



“Estamos en este 24 para empujar la frontera de los que no dicen qué se puede. Hoy que estamos en otra crisis por una guerra en Europa hay que pensar en los nuestros, hay que pensar para qué llegamos al Gobierno en el 2019. No es para permanecer, para seguir o para no molestar, es para darle de comer a la gente, es para darle trabajo a la gente, es para reactivar nuestras industrias y poner en marcha la producción y buscar la justicia social”, resaltó Kicillof.



Y enfatizó: “Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Hay que dar todas las peleas”.



“Esto muestra que es el pueblo en la calle y la sociedad entera que conquistó la democracia, pero la democracia si no tiene los derechos, si no tiene la inclusión es insuficiente”, consideró el gobernador de Buenos Aires.



“Nosotros tenemos que tener mucho coraje para enfrentar poderes muy grandes, pero donde está realmente la verdadera fuerza es en nuestra sociedad, en nuestro pueblo que sabe lo que quiere”, dijo el mandatario provincial.



Kicillof se sumó así a las críticas de los dirigentes de La Cámpora contra el presidente Alberto Fernández, en un endurecimiento del discurso, en el marco de una jornada donde mostraron despliegue y movilización en las calles.