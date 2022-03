La Izquierda movilizó este jueves a Plaza de Mayo, en la previa al acto de La Cámpora y otras organizaciones afines al kirchnerismo, en un homenaje a los desaparecidos a 46 años del inicio de la última dictadura militar, en el que sus principales referentes marcaron similitudes entre aquel golpe de Estado de 1976 con la irrupción del Fondo Monetario Internacional en el país. Además, quemaron neumáticos en la zona de la avenida 9 de Julio.

A diferencia de años anteriores, el acto se organizó temprano, con una marcha que alineó a los movimientos de izquierda en la parte delantera de la Plaza, con un escenario en el que fueron pasando referentes de organizaciones de derechos humanos y que incluyó a Madres de Plaza de Mayo como Nora Cortiñas, representante de la línea fundadora. En la misma, se pidió por Justicia para “los 30.000 detenidos desaparecidos, presente” y se firmó el tradicional documento, en el que vinculó al Gobierno con el FMI.

Las organizaciones leyeron un texto que habían firmado todos los convocantes al acto. En el mismo, cruzaron fuerte al gobierno de Alberto Fernández, al emparentar la gestión económica con la de la dictadura y plantear que el entendimiento con el FMI “es un doble ataque a los derechos humanos”.

Dijeron, en ese sentido, que “las medidas pactadas con el Fondo generan más pobreza, bajos salarios, desempleo, precarización laboral, bajan jubilaciones y pensiones, y suben la edad jubilatoria”.

En el denominado Encuentro Memoria Verdad y Justicia buscaron marcar diferencias con la movilización posterior de La Cámpora. “Ellos marchan en el marco de la otra movilización, alineada al gobierno peronista. Nosotros nos hemos manifestado siempre independientes del gobierno de turno”, dijo Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores.

“Esta movilización no dice que se tendría que haber negociado mejor con el FMI como dice La Cámpora, sino que rechazamos el acuerdo porque de la dictadura para acá ya vimos lo que representa el Fondo Monetario, con un mecanismo de sometimiento para países como Argentina. Por eso al día de hoy la deuda sigue siendo impagable. El objetivo no es que se pague, sino someter a nuestro país”, amplió la referente del FIT, quien estuvo acompañada, entre otros, por sus pares Nicolás del Caño y Alejandro Vilca.

El Partido Obrero fue uno de los que más militancia movilizó, con Eduardo Belliboni y Romina del Plá como referentes. Belliboni estuvo en el escenario junto a representantes de las Madres y pidió por los “30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente”.

Por el MST quien habló fue Alejandro Bodart. “En un nuevo aniversario del golpe, el mejor homenaje es seguir peleando porque no hay derechos humanos si no hay salud, educación, trabajo. Y tenemos derecho a pelear por eso. Porque si peleamos, podemos ganar. No dejemos que nos convenzan de lo contrario”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por Izquierda Socialista, en tanto, quien cuestionó al Gobierno fue el también diputado Juan Carlos Giordano. “No olvidamos que Alberto Fernández dijo que había que ´dar vuelta la página´. Antes Macri cuestionaba el número de desaparecidos. Todos los gobiernos vinieron garantizando la impunidad y los pagos de una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta”, acusó.

La movilización de la Izquierda se inició en las inmediaciones del Obelisco, donde quemaron neumáticos en protesta, hasta llegar a la Plaza de Mayo. Detrás de ellos, con el correr de las horas, se fue sumando militancia del peronismo y posteriormente el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza.

Las diferencias respecto a la movilización del 24M entre el kirchnerismo y la izquierda se hicieron visibles desde 2006. Hasta entonces la marcha era una sola, pero ese año surgieron diferencias muy fuertes por la lectura del documento, que incluyó críticas al gobierno kirchnerista. Abuelas y un sector de Madres que ya volcaban abiertamente su apoyo a Néstor Kirchner, dejaron la Plaza. Fue un final escandaloso, que dejó al descubierto la brecha con la izquierda y los organismos “independientes”. El entonces ministro del Interior Aníbal Fernández llegó a hablar de la “izquierda siniestra”, tras los incidentes.